Anna Tatangelo, dolce ricordo sui social: le sue parole

La cantante Anna Tatangelo condivide un dolce ricordo sui social: ecco di cosa si tratta con le parole dell’artista

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Nata a Sora da papà Dante e mamma Palmira, la sua carriera è iniziata molto presto. A quindici anni, infatti, Anna ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Il successo arriva soprattutto accanto a Gigi D’Alessio, divenuto poi suo compagno. La donna è stata legata con il cantautore dal 2005 al 2020 e con lui ha avuto un figlio, Andrea. Il successo iniziò quando D’Alessio scrisse per lei il brano “Ragazza di periferia“, che si classificò al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. Il 3 marzo 2020, la coppia ha annunciato sui social la fine della loro relazione. Tra i due pare sia rimasto un bel rapporto, soprattutto per bene del figlio.

Anna Tatangelo, il ricordo sui social

La cantante Anna Tatangelo è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di un milione e mezzo di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Proprio tra le stories del popolare social network, la Tatangelo chiede spesso ai suoi fan di porle alcune domande. Molte sono intime, altre invece toccano la sfera emotiva della cantante. Oggi, ad esempio, un fan le ha chiesto di parlare del suo ricordo più bello. La cantante ha postato una foto da bambina in braccio alla mamma ed ha scritto: “Guardare il Festival di Sanremo sul divano abbracciata alla mia mamma“.

Dal divano all’Ariston il tragitto non è assolutamente breve eppure la Tatangelo ce l’ha fatta. A quindici anni, la cantante originaria di Sora ha calcato per la prima volta il prestigiosissimo palco, arrivando addirittura a vincere la categoria Giovani. Una gioia immensa per mamma Palmira e per l’intera famiglia.