La vediamo ogni sera ad Avanti un altro, il game show di Canale 5: Sara Croce veste il ruolo della Bonas, conoscete il suo percorso di studi?

Ogni sera ci tiene compagnia prima del Tg5 insieme alla strepitosa squadra del game show condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro. Dallo scorso 8 marzo 2021 infatti, Sara Croce è la Bonas del famoso programma preserale. Bellissima, giovane e con un fisico da urlo, la bionda modella nata ventidue anni fa a Garlasco inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo avvicinandosi prima al canto. Appena sedicenne entra nel settore della moda ed arriva al celebre concorso di Miss Italia dove si classifica quarta. Ha sfilato per importanti marchi come Elisabetta Franchi e Guess. Prima di Avanti un altro, ha fatto parte di un altro famosissimo programma condotto da Paolo Bonolis, ricordate quale? Inoltre, conoscete il percorso di studi di Sara? Scopriamolo insieme!

Sara Croce, non solo modella: qual è il suo percorso di studi

Nel 2019 la Croce partecipa come Madre Natura all’ottava edizione di Ciao Darwin. L’anno dopo diventa una Bonas di Avanti un altro in sostituzione di Laura Cremaschi. Ha continuato a ricoprire questo ruolo anche nella stagione attualmente in corso, iniziata lo scorso 8 marzo. Non tutti conoscono il suo percorso di studi. Sara ha frequentato Scienze Applicate alle scuole superiori ed è iscritta all’Università. Studia alla Facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano. Quindi la bionda influencer abbina lo studio alla sua carriera nella moda e in tv. Seguitissima su Instagram, dove vanta più di 900000 follower, i suoi scatti sono a dir poco favolosi! In molte delle immagini si può apprezzare il suo corpo scolpito dagli allenamenti in palestra che la rendono un’icona di bellezza tra le più ammirate del panorama televisivo.

