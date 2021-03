Avete mai visto la sorella di Awed, il famoso youtuber attuale concorrente de L’Isola dei Famosi? La somiglianza è pazzesca.

E’ uno dei concorrenti più discussi nelle ultime ore a L’isola dei Famosi: Awed, al secolo Simone Paciello, è stato protagonista in questi giorni di un’accesa lite con un altro naufrago, Gilles Rocca. Tra i due sono volate parole grosse e neanche durante la puntata di ieri sera sono riusciti a trovare un punto di incontro. Anzi, la situazione tra loro sembra essere ulteriormente peggiorata. Tra l’altro, insieme a Vera Gemma, a rischio eliminazione c’erano proprio loro due. Lo youtuber napoletano è stato accusato di voler provocare l’attore, ma lui si è difeso definendo Rocca ‘aggressivo’. Ad ogni modo, c’è da dire che entrambi hanno personalità interessanti e molto funzionali alle dinamiche del gioco. Tornando al giovanissimo Awed, avete mai visto sua sorella? Gli somiglia tantissimo!

Awed, chi è sua sorella Nunzia: il giovane naufrago le somiglia tantissimo

Sul suo seguitissimo profilo Instagram che vanta quasi 1 milione e 800 mila follower, Awed condivide scatti che lo ritraggono in momenti della sua vita quotidiana o lavorativa. Da vera star dei social quale è, i suoi contenuti sono sempre molto apprezzati e non manca qualche foto carica di affetto insieme agli amici o alla sorella. Già, perché Simone ha un fratello, Daniele, ed una sorella, Nunzia, molto giovane e molto bella. I due si somigliano in modo impressionante. A quanto pare, la ragazza si è laureata l’anno scorso e da alcuni scatti social, tra loro emerge un legame davvero profondo. Come potete constatare dall’immagine, a parte gli occhi più chiari rispetto a quelli dl fratello, i lineamenti di Nunzia sono molto simili a quelli di Simone. Anche il profilo Instagram è molto interessante e chissà che anche lei non raggiunga presto la fama di Awed.

In fondo, le carte in regola sembrano esserci tutte!