Chiara Ferragni dopo la nascita di Vittoria: splendido gesto

Chiara Ferragni dopo la nascita della sua secondogenita Vittoria: splendido gesto; ecco cosa è successo.

Di influencer, ormai, ne è pieno il web, ma poche riescono a catturare l’attenzione dei fan come Chiara Ferragni. Tra le italiane, è lei la regina, con più di 23 milioni di followers su Instagram, provenienti da tutto il mondo. Followers con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E, naturalmente, da una settimana sui suoi social non si parla che di lei, la nuova arrivata in casa Ferragnez! La piccola Vittoria è nata il 23 marzo, proprio pochi giorni dopo il compleanno del suo fratellino Leone, nato il 19 marzo del 2018. Una notizia magnifica per la coppia formata da Chiara e Fedez, che, giorno dopo giorno, condividono la loro gioia con i fan. Ma non solo. Come spesso accade, la coppia si è resa protagonista di un gesto davvero importante, che potrebbe essere d’aiuto a tante mamme in difficoltà. Ecco le parole di Chiara, in una stories condivisa su Instagram qualche ora fa.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Chiara Ferragni, splendida iniziativa dopo la nascita della piccola Vittoria

Una coppia amata da tutti anche per il loro grande cuore. Sono i Ferragnez, diventati da pochi giorni genitori del loro secondo bebè, Vittoria Lucia Ferragni. Un evento super atteso, che ha attirato l’attenzione dei media e dei social. E, inevitabilmente, la famiglia Ferragni è stata invasa dai regali per la nuova arrivata. Regali che, in parte, Chiara e Fedez hanno deciso di donare a qualcuno che ne ha bisogno. “Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto, sia cose vecchie di Leo che cose di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono naturalmente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, passeggini, lettini ecc. ad un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?” Questa la richiesta che Chiara Ferragni rivolge ai propri followers, in una storia postata su Instagram qualche ora fa:

Un gesto bellissimo, quello della nota influencer, che sottolinea e conferma il gran cuore di questa splendida famiglia.