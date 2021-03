In alcune delle sue storie su Instagram, Elga Enardu ha rivelato ai suoi sostenitori di avere contratto il Covid: i sintomi e come sta.

È risultata positiva al Covid, Elga Enardu. Ritornata da poco da Roma dopo essersi sottoposta ad un intervento di rinoplastica terziaria, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto di essere stata contagiata dal Coronavirus. E, a quanto pare, insieme a lei, sembrerebbe esserlo anche sua sorella Serena. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale qualche ora fa, la bellissima Enardu non soltanto ha rivelato ai suoi sostenitori di avere il Covid, ma anche di stare iniziando ad avvertire i primi sintomi. ‘Sono distrutta’, ha detto Elga al suo pubblico social. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cos’è successo esattamente? E, soprattutto, quali sono i sintomi dell’ex tronista? Scopriamo nel minimo dettaglio le sue esatte parole.

Elga Enardu positiva al Covid: ‘Sono stata male, adesso mi sto riprendendo’, i sintomi

Sono davvero tantissime le persone che, giorno dopo giorno, sono risultate positiva al Covid. Tra queste, purtroppo, c’è anche il nome di Elga Enardu. Ritornata da qualche giorno in Sardegna dopo l’intervento avvenuto a Roma, l’ex tronista, insieme a sua sorella, si è sottoposta al classico tampone. Ed ha scoperto, così, di avere contratto il Coronavirus. Come sta, però, adesso? A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Diverse ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la bella Enardu si è raccontata ai suoi sostenitori. Ed ha svelato le sue attuali condizioni di salute. ‘Sono distrutta, il Covid comincia a palesarsi’, ha detto Elga al suo pubblico. Continuando, poi, a dire di avere la febbre a 37.5, dolori muscolari e alle ossa e di aver perso leggermente, inoltre, il gusto e l’olfatto. ‘Mi sento fracassata’, ha detto ancora l’ex tronista. ‘Sono stata male male, adesso mi sto riprendendo’, ha concluso Elga.

‘Cerco di reagire. È più forte di me, non posso farmi abbattere da questo malessere’, ha concluso le sue Instagram Stories. Auguriamo ad Elga, a sua sorella e a tutti, una veloce guarigione.