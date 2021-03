Fabio De Luigi è apparso in un famoso videoclip musicale: ricordate di quale stiamo parlando?

E’ sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati del panorama cinematografico, Fabio De Luigi continua a conquistare con il suo immenso talento. Nato a Santarcangelo di Romagna, ha avuto il suo debutto nel 1990, come comico. Ha partecipato al concorso ‘La zanzara d’oro’, nel quale arrivò quarto. Il successo è arrivato ancora più forte una volta arrivato a Zelig. Ma in seguito, De Luigi ha partecipato a diversi programmi, facendo letteralmente esplodere il pubblico, per il suo umorismo. Non tutti ricordano, forse, che l’amato attore è apparso anche in un famoso videoclip musicale: esattamente di quale stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

Fabio De Luigi in un videoclip musicale: ricordate quale? Impossibile dimenticare

L’abbiamo visto nei panni di numerosi e soprattutto diversi personaggi, in tantissimi film, e proprio attraverso le sue brillanti interpretazioni, Fabio De Luigi è riuscito a conquistare l’affetto dei telespettatori. Ha debuttato come comico nel 1990, dove arrivò quarto al concorso La Zanzara d’Oro. In seguito a quell’esperienza, sono giunti sul suo percorso, altri importanti impegni. Attore, conduttore, comico, regista, imitatore, possiamo ammettere, che Fabio è davvero un artista, capace di saper spaziare in diversi ambiti, dimostrando di essere sempre all’altezza. Ebbene, non tutti ricordano, però, che De Luigi è apparso in un famoso videoclip musicale: avete per caso dimenticato? Difficile! A quanto pare, l’attore è presente nel videoclip di Fabio Rovazzi ‘Tutto molto interessante‘, uscito il 2 dicembre 2016, nelle vesti di produttore discografico.

Impossibile dimenticare la sua presenza, infatti, il brano inizia con un confronto proprio con Rovazzi, e vede in scena l’attore. Fabio De Lugi, bisogna ammetterlo, non può che stupirci. In tutti questi anni la sua carriera è esplosa, e oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni.