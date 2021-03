In una sua Instagram Stories, Giulia De Lellis ha svelato un retroscena su Maurizio Costanzo: il conduttore lo fa sempre con i suoi ospiti.

In attesa di poterla vedere con ‘Love Island’, il suo primo programma da conduttrice, e come attrice, Giulia De Lellis è pronta a ritornare sul piccolo schermo. In compagnia di Beatrice Valli e di tantissimi altri personaggi dello spettacolo italiano, la famosissima influencer romana sarà una delle ospiti della seconda puntata di Maurizio Costanzo Show. Cosa succederà in puntata? Ovviamente, è tutto ancora da scoprire. L’appuntamento, infatti, verrà mandata in onda nelle prossime ore in secondo sera. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che, qualche ora fa, la De Lellis non ha affatto potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena su Maurizio Costanzo. Con un’Instagram Stories, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato cosa accade nei camerini del Maurizio Costanzo show. ‘Accoglie i suoi ospiti così’, scrive la De Lellis a corredo di questa fotografia. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis, il retroscena su Maurizio Costanzo: ‘Accoglie così i suoi ospiti’

Proprio in queste ore, Giulia De Lellis è ritornata a Roma per registrare una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. È proprio in questa occasione che, come dicevamo precedentemente, l’influencer romana non ha affatto potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena sul padrone di casa del programma. Proprio qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato un gesto che Maurizio Costanzo è solito fare. E che, soprattutto, rivolge sempre ai suoi ospiti. Un gesto davvero speciale, c’è da ammettere. E che sottolinea l’immensa galanteria del buon Costanzo. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Avete visto proprio bene: è questo il gesto che Maurizio Costanzo rivolge ai suoi ospiti nel camerino. Insomma, un gesto davvero speciale. Siete d’accordo?