Giulia Salemi, splendida novità: condurrà un programma tutto suo; ecco dove e quando potremo vederlo.

Un momento magico, questo, per Giulia Salemi. Non solo per la meravigliosa storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, nata nella casa del GF Vip. Anche dal punto di vista lavorativo, per la giovane influencer ci sono tantissime splendide novità. Dopo l’uscita della sua personalissima linea di costumi, una nuova magnifica notizia per i fan dell’ex gieffina. Presto potranno vederla alla conduzione di un programma tutto suo! Proprio così, per la prima volta in assoluto, Giulia condurrà un programma in solitaria, che sarà trasmesso su Mediaset Play. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Giulia Salemi, splendida novità: condurrà un programma tutto suo su Mediaset Play

“Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato”, queste la parole di Giulia Salemi, che poco fa ha annunciato l’inizio di una nuova avventura. Nuova in parte! Si, perché Salotto Salemi è in realtà un’idea nata proprio su Instagram: un format creato da Giulia, durante il lockdown. Un format che, adesso, è diventato un vero e proprio programma, che sarà trasmesso su Mediaset Play a partire da venerdì 16 aprile 2021. “Salotto Salemi ha una nuova identità e una vera e propria veste scenografica totalmente Pink”, si legge nel post della Salemi, che anticipa la presenza di sei ospiti super speciali, una per puntata, rigorosamente donne. Ospiti che si affideranno alle mani della modella, che creerà il make up giusto, tra una chiacchiera e l’altra. Ecco l’annuncio:

“Giulia sei felice? Si”, sono queste le ultime parole del post della Salemi, che si mostra super entusiasta di questa nuova avventura. E lo stesso entusiasmo lo hanno avuto le tantissime fan dell’ex gieffina, che hanno letteralmente invaso il post con likes e commenti. Una splendida notizia per l’esercito di sostenitori della Salemi, che non vedono l’ora di seguire questa nuova versione del suo Salotto.

Chi saranno le ospiti del Salotto Salemi? Nulla di ufficiale, ma dalle prime indiscrezioni trapelano i nomi di Paola Di Benedetto, che ha anche commentato il post con un cuore, e Dayane Mello, ex coinquilina di Giulia al GF Vip. Insomma, noi non vediamo l’ora di tuffarci nel nuovo mondo total pink di Giulia! Appuntamento su Mediaset Play a partire dal prossimo venerdì. Stay tuned!