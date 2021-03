Look da capogiro per Ilary Blasi durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi: sapete qual è il brand del favoloso abito indossato?

E’ andata in onda ieri sera, 29 marzo, la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, come sempre su Canale 5. Ilary Blasi e la sua squadra di opinionisti stanno ottenendo ogni settimana un successo meritatissimo. La bellissima conduttrice romana continua a conquistare il pubblico con la sua schiettezza e la sua simpatia, un mix al quale è difficile resistere. Insomma, il banco di prova al timone di quest’altro reality per lei è stato ampiamente superato. Inutile dire che anche gli opinionisti hanno dato prova di formare un buon team e lo dimostrano anche le tante interazioni social riguardanti il programma. Intanto le dinamiche tra i naufraghi si fanno sempre più corpose e ne vedremo certamente delle belle. Ieri sera è stata eliminata Vera Gemma, uscita sconfitta dal televoto anche se poi, arrivata su Parasite Island, la donna ha deciso di restare il gioco. Proprio ieri sera Ilary Blasi ha deliziato gli occhi del pubblico con un altro look strepitoso: ha indossato un abito che ha ammaliato tutti e che le stava davvero da incanto. Sapete qual è il brand?

Ilary Blasi, abito meraviglioso per la quinta puntata de L’Isola dei Famosi: i dettagli

Ad ogni appuntamento serale con il famoso programma, tutti si chiedono i dettagli dei look scelti dalla bionda conduttrice che, diciamolo, con quel fisico può permettersi di indossare davvero qualunque cosa. Ieri Ilary aveva un outfit incantevole: l’abito lungo e con un grande spacco aveva una tonalità vinaccia, sapete qual è il brand? E’ l’esperto di moda Manuel Di Gioia a farci sapere tramite il suo account Twitter che si tratta del marchio Lia Stublla ma il prezzo non è noto. Anche le scarpe Casadei in stile animalier non sono passate affatto inosservate. Il loro costo è di 625,00 euro.

Anche a voi è piaciuto l’abito di Ilary? Chissà quali altre sorprese in fatto di look ci riserverà la stupenda presentatrice nelle prossime puntate.