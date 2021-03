Clamoroso scherzo de Le Iene per l’ex concorrente del GF VIP 5: lo vedremo questa sera in onda su Italia 1, ecco chi è la vittima!

Le Iene è uno dei programmi più seguiti ed amati in Italia. Va in onda su Italia Uno ed alterna servizi simpatici e scherzi a temi seri, di cronaca e di attualità. Gli scherzi de Le Iene sono sempre curati nei minimi dettagli: riescono a far cadere in trappola povere vittime, a volte sono davvero tremendi! Negli ultimi mesi abbiamo visto spesso protagonisti degli scherzi gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP 5. Tutti ricorderanno gli scherzi di Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi andati in onda negli ultimi mesi: a questi tre protagonisti de Le Iene, si aggiunge una nuova vittima. Assisteremo allo scherzo organizzato dalla Iene Nicolò De Devitiis proprio nella puntata di questa sera, martedì 30 marzo! Vi sveliamo tutti i dettagli forniti dalle anticipazioni del programma!

Le Iene, clamoroso scherzo: la vittima è tra gli ex del GF VIP, non l’abbiamo mai vista così

Chi è la prossima vittima de Le Iene? Lo scherzo andrà in onda nella puntata di questa sera, martedì 30 marzo, e vedrà protagonista di nuovo un ex concorrente del GF VIP 5. Parliamo di Samantha de Grenet! Il programma ha messo a dura prova l’ex gieffina con l’aiuto del figlio, Brando: le hanno fatto credere che quest’ultimo fosse finito tra risse, giri in auto senza patente e prostituzione. Tutto per colpa di un nuovo amico più grande! Mamma Samantha si troverà a fare i conti con un figlio ribelle, finito in strani ‘giri’. L’anticipazione arriva attraverso il portale ed il canale social de Le Iene:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Non abbiamo mai visto la De Grenet così arrabbiata e spaventata per suo figlio! Lo scherzo farà sicuramente sorridere tutti i telespettatori di Italia 1 questa sera di martedì 30 marzo!