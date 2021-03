Leonardo, ci sarà una seconda stagione della serie? Arriva l’annuncio di Luca Bernabei, l’amministratore delegato della produzione, Lux Vide.

Un grandissimo successo, quello ottenuto dalla serie Leonardo nella prima puntata, trasmessa su Rai Uno lo scorso martedì, 23 marzo. Questa sera, 30 marzo, andrà in onda la seconda puntata, che conterrà il terzo e quarto episodio. Continueranno le vicende del Leonardo interpretato dall’attore irlandese Aidan Turner e tutto fa pensare che anche la seconda puntata otterrà ascolti record: ben 7 milioni di telespettatori hanno seguito la puntata d’esordio della serie tv. Ma in tanti si staranno già chiedendo: la serie terminerà con la prima stagione o ci sarà anche una seconda stagione? Ebbene, la risposta è arrivata proprio qualche ora fa, ai microfoni di RTL 102.5, dall’amministratore delegato della produzione Lux Vide, Luca Bernabei. Ecco cosa ha annunciato.

Si farà la seconda serie di Leonardo? Parla Luca Bernabei

Leonardo 2 si farà? Una buona notizia per i tantissimi telespettatori della serie di Rai Uno: la risposta è si! Ad annunciarlo è stato Luca Bernabei, ad della produzione, Lux Vide, che a RTL 102.5 ha confermato che ci sarà una seconda stagione della serie. “Parlerà di un Leonardo segreto a Roma”, ha aggiunto, non nascondendo l’entusiasmo per il grandissimo successo ottenuto con i primi due episodi. “Se al pubblico dai la qualità alla fine vieni premiato”, ha dichiarato Luca Bernabei, che ha rivelato un altro interessante sogno: quello di realizzare una serie su Michelangelo.

“Non abbiamo inventato più di tanto, abbiamo creato la storia dell’omicidio che però serve perché attraverso questa accusa mossa a Leonardo si esplora la sua mente e la sua anima, un espediente narrativo”, spiega Bernabei, motivando la scelta di inserire eventi o personaggi mai esistiti nella realtà. Insomma, una serie tutta da vivere per perdersi nell’affascinante storia di uno degli artisti più grandi di tutti i tempi. Appuntamento questa sera, 30 marzo 2021, per la seconda attesissima puntata di Leonardo. E voi la seguirete?