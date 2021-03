Chi è la doppiatrice di Caterina da Cremona nella serie televisiva Leonardo? La conosciamo benissimo: è un volto molto noto!

Siamo giunti a Martedì 30 Marzo e, come un vero e proprio appuntamento fisso, anche questa sera andrà in onda la serie televisiva incentrata sulla vita del mitico Leonardo Da Vinci. Iniziata per la prima volta in assoluto Martedì 23 Marzo, la serie televisiva non racconta la semplice biografia del magico artista, sia chiaro, piuttosto mira a ripercorrere le tappe più importanti di Leonardo, soprattutto per confermare la sua innocenza sull’omicidio di Caterina da Cremona. Ecco, a proposito di lei: il ruolo della giovanissima donna che viene uccisa proprio nel corso della prima puntata è interpretato dalla bellissima Matilda De Angelis. Sapete, però, chi è la sua doppiatrice? Si, avete letto proprio bene: la voce che ascoltiamo nel corso degli appuntamenti della serie televisiva non è affatto quella dell’attrice bolognese, bensì di un famosissimo volto televisivo. Di quale stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Caterina da Cremona, chi è la sua doppiatrice in Leonardo?

Questa sera, Martedì 30 Marzo, andrà in onda la seconda puntata di ‘Leonardo’. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà e, soprattutto, quali sono le tappe che l’artista ripercorrerà della sua vita per dimostrare la sua innocenza, siete curiosi di conoscere qualche curiosità in più sulla serie televisiva? Appurato che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la storia racconta fatti realmente accaduti, misti anche ad un po’ di fantasia, siete curiosi di sapere chi è la doppiatrice di Matilda De Angelis. All’interno del cast, è vero, ci sono degli attori davvero strepitosi, fantastici e di un certo calibro. Sapete, però, chi è la doppiatrice di Caterina da Cremona, interpretata dalla bellissima Matilda De Angelis? Ci pensiamo noi: state tranquilli! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che colei che presta la voce all’attrice sia proprio un volto notissimo. E che, tra l’altro, proprio recentemente ha preso parte ad un reality show. Di chi parliamo? Guardate un po’ qui:

Si, è proprio lei: Myriam Catania! Proprio colei che ha ‘prestato’ la sua voce a tantissimi personaggi, è la doppiatrice di Caterina da Cremona. L’avevate riconosciuta?