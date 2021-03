Nel corso della puntata di Lunedì 29 Marzo de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha compiuto un gesto che non assolutamente passato inosservato.

È andata ieri, Lunedì 29 Marzo, in onda una nuova ed imperdibile puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata che, come preannunciato dalle anticipazioni, aveva tutte le carte in regola per essere indimenticabile. E, in effetti, così è stato. Ed è stato così, badate bene, sin dal primo istante di diretta. A partire, quindi, dallo scontro tra Awed e Gilles Rocca. Fino a tutte le prove dei naufraghi. Protagonista indiscussa della serata, come d’altra parte tutte le altre, è stata ancora lei: Ilary Blasi. Entrata nello studio televisivo di Cologno Monzese con un look davvero da urlo, che, soprattutto, metteva in mostra ancora di più tutta la sua bellezza, la padrona di casa si è dimostrata ancora una volta la regina della puntata. E ce lo dimostra ampiamente questo gesto fatto nel bel mezzo della diretta. E che, stando ad alcuni commenti apparsi su Instagram, sembrerebbe non essere passato affatto inosservato. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi, avete notato anche voi il gesto di Ilary Blasi in diretta?

È la sua prima esperienza nello studio televisivo de L’Isola dei Famosi, eppure Ilary Blasi sembrerebbe essere proprio perfetta per questo tipo di reality. Sempre sul pezzo, spiritosa, con la risposta sempre pronta e chi più ne, più ne metta, la conduttrice romana ha dimostrato di essere la regina indiscussa dell’adventure reality di Canale 5. Lo ha dimostrato anche ieri sera, sapete? Proprio nel bel mezzo della diretta, la bellissima Blasi ha compiuto un gesto che non è assolutamente passato inosservato. E che, dati i numerosi commenti giunti a tal proposito, sembrerebbe aver mandato in visibilio tutti i suoi telespettatori. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Date un po’ un’occhiata a questo video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)

Si, avete visto proprio bene: per spostarsi con lo sgabello e posizionarsi più a centro studio, Ilary Blasi ha utilizzato un metodo tanto ‘alternativo’ quanto più che utile. Allarga il braccio e, come se volesse ‘picchiare’ l’aria, si mette nella posizione giusta. Un gesto incredibile, è vero. E che, soprattutto, ha conquistato davvero tutti. A corredo del post che vi abbiamo riproposto in alto, infatti, sono giunti tantissimi commenti che sottolineano la sua spontaneità e semplicità.

Un gesto semplicissimo, c’è da ammetterlo. Ma che, come dicevamo, mette in risalto ancora di più la sua spontaneità. Una qualità che, diciamoci la verità, la erge a regina indiscussa della televisione. Siete d’accordo?