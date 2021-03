Nel corso della puntata di Lunedì 29 Marzo de L’Isola dei Famosi, Valentina Persia non ha trattenuto le lacrime parlando dei suoi figli.

È una delle concorrenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Valentina Persia. Entrata a far parte dell’adventure reality di Canale 5 nel corso della seconda puntata in compagnia di Beppe Braida, la comica romana si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, la vera e propria regina indiscussa dell’isola. Sempre pronta a mettersi in gioco e a dimostrare la sua forza d’animo, la Persia ha saputo dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere considerata una leader per tutto il suo gruppo. E, badate bene, lo ha fatto anche nel corso della puntata di Lunedì 29 Marzo. Quando, appena interrogata da Ilary Blasi, non ha affatto perso occasione di poter dire la sua opinione su Awed e Vera Gemma. Insomma, Valentina è una vera e propria forza della natura, c’è da ammetterlo. Durante la quinta puntata dell’adventure reality, però, la romana ha vissuto un momento di sconforto. E, nel corso della diretta, non ha affatto trattenuto le lacrime. ‘Ho avuto una brutta depressione post partum’, ha detto Valentina nel corso di un confessionale. Scopriamo le sue parole.

L’Isola dei Famosi, Valentina Persia in lacrime durante la diretta: cos’è successo

‘Ho vissuto una brutta depressione post partum’, ha detto Valentina Persia nel corso di un suo confessionale a L’Isola dei Famosi. Un dramma che, è vero, la comica romana aveva già affrontato nel corso di una sua recentissima ospitata nello studio di Domenica Live, ma che soltanto nell’adventure reality di Canale 5 ha avuto modo di analizzare nel profondo. ‘Quando sono davanti al fuoco ho dei flash. E penso che è come se stessi togliendo un po’ di tempo a loro’, ha continuato a dire l’attrice in lacrime.

‘È stato dolorosissimo il distacco dai miei figli’, ha continuato a dire in lacrime Valentina Persia alla padrona di casa. Sottolineando, tra l’altro, il fatto che è se ha deciso di partecipare al reality è perché lo ha fatto proprio per loro.