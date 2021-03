Triste annuncio di un attore del cast di Lucifer, fan in lacrime sui social: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Lucifer è una serie televisiva statunitense creata da Tom Kapinos. La serie è di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica ed è stata trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016. La serie costituisce la trasposizione televisiva dell’omonimo fumetto, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey. La trama ruota attorno al personaggio appunto di Lucifer, annoiato del suo ruolo di signore degli Inferi e rancoroso nei confronti di Dio per averlo condannato a governare l’inferno. Egli abbandona il suo regno insieme al demone Mazikeen e si trasferisce a Los Angeles, dove apre un night club di nome “Lux”, che in breve tempo diviene molto conosciuto. Circa cinque anni dopo, il diavolo conosce la detective Chloe Decker. Sebbene suo fratello, l’angelo Amenadiel, insista continuamente per farlo tornare all’inferno e Mazikeen gli faccia notare come in lui stiano nascendo sentimenti umani, il diavolo continua a collaborare con Chloe, con la quale nasce un rapporto affettuoso e conflittuale al tempo stesso.

Il 15 giugno 2018, Netflix ha acquistato la serie televisiva, producendo la quarta e la quinta stagione. Il 23 giugno 2020 è stata rinnovata la serie per una sesta stagione.

Lucifer, triste annuncio: le parole

Attraverso uno spoiler (forse non voluto) di Netflix, ieri è stata divulgata la data dell’uscita della sesta stagione di Lucifer. Gli episodi potrebbero uscire il 28 maggio sulla nota piattaforma di streaming. Al momento, però, resta solo un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. La dicitura è stata infatti prontamente rimossa da Netflix e non sappiamo con certezza se quella sia o meno la data di uscita della nuova stagione della serie televisiva. Ciò che è certo è che la prossima sarà l’ultima stagione della serie. L’annuncio adesso diventa ufficiale anche attraverso le parole di Tom Ellis, attore che interpreta il diavolo nella serie televisiva.

Tom ieri ha pubblicato una foto di un accendino con sopra inciso: “17 marzo 2015 – 29 marzo 2021“. L’attore ha poi aggiunto su Instagram: “Oggi è il giorno. 6 anni fa iniziavo un percorso con un gruppo di persone più sorprendenti e oggi ci diciamo un affettuoso addio. Grazie a tutti i membri dell’equipaggio che hanno contribuito a dare vita alla storia di Lucifer. Che corsa“. L’attore ha poi aggiunto che l’accendino in foto era un regalo. I fan ovviamente hanno accolto in lacrime le parole di Tom.