La bellissima Lucrezia Lando si mostra senza trucco in uno scatto su Instagram: pioggia di like e commenti per la bravissima ballerina.

Lucrezia Lando, conosciuta da tutti come una delle migliori maestre di Ballando con le stelle, è anche una donna meravigliosa dal punto di vista estetico. Grandi occhi chiari e fisico statuario, nello storico programma di Rai 1 Lucrezia si è fatta apprezzare sin da subito per la sua professionalità e dedizione all’arte della danza. Proprio l’ultima edizione è stata vinta da lei in coppia con l’attore Gilles Rocca, attualmente concorrente de L’Isola dei Famosi. Un vero trionfo, accompagnato dalla gioia dei tantissimi fan che si sono appassionati al loro straordinario percorso. Lucrezia Lando ha poi stupito tutti mesi fa comunicando la notizia del suo fidanzamento con un altro maestro di Ballando. Stiamo parlando di Marco De Angelis, altro talento eccezionale che abbiamo potuto apprezzare per la prima volta sul palco di Ballando proprio nel corso dell’ultima stagione, in coppia con l’allieva Vittoria Schisano. Seguitissima sul suo profilo Instagram, la Lando ha appena pubblicato uno scatto che la ritrae senza trucco. Vi anticipiamo che resterete sbalorditi da tanta bellezza!

Lucrezia Lando, che spettacolo: lo scatto senza trucco rapisce i fan

Proprio in questi giorni, Lucrezia e Marco si trovano a Dubai per motivi di lavoro. Approfittando della magnifica location, la coppia sta spopolando su Instagram con foto meravigliose in cui appaiono innamorati e felici. E’ di queste ore uno scatto della bionda ballerina al mare che immortala il suo viso completamente al naturale, senza un filo di trucco. Inutile dire che il risultato è strabiliante: non c’era bisogno di verificarlo, ma la Lando è davvero bella con o senza trucco. Il post ha scatenato una marea di like e commenti di approvazione, com’era prevedibile.

In attesa di rivederla in tv, potete continuare ad ammirare la famosa maestra di Ballando sui suoi profili social: resterete incantati.