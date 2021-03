Micaela Ramazzotti è una amatissima ed apprezzatissima, ma sapete chi è suo marito? Lo conosciamo benissimo: è un noto regista.

Classe ’79, Micaela Ramazzotti è una delle più grandi attrici del panorama artistico nostrano. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo davvero giovanissima, la bella romana ha conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno. Il suo primo debutto sul piccolo schermo arriva alla sola età di 17 anni. E, da quel momento, ha iniziato a cavalcare l’onda del successo. Pensate, Micaela ha poco più di quarant’anni, eppure vanta di un carriera davvero indescrivibile. Vincitrice di 1 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento e 1 Ciak D’Oro, la Ramazzotti è un’attrice formidabile. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? In particolare, conoscete suo marito? I due, stando a quanto si apprende dal web, sono convolati a nozze il 17 Gennaio del 2009. E, rispettivamente nel 2010 e 2013, sono genitori di due splendidi bambini: Jacopo e Anna. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che il marito di Micaela Ramazzotti è un volto molto conosciuto. Scopriamo insieme di chi parliamo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Micaela Ramazzotti, chi è suo marito: lo conosciamo benissimo

Giovanissima, ma con alle spalle una carriera davvero infinita: cosa sappiamo, però, della vita privata di Micaela Ramazzotti? Come dicevamo precedentemente, l’attrice romana è felicemente sposata dal 2009. Ed è diventata madre per la prima volta nel 2010. Su suo marito, però, cosa sappiamo? Chi è esattamente? Ebbene: se vi dicessimo che il consorte della Ramazzotti è un volto conosciutissimo, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è davvero così. Stiamo parlando proprio di Paolo Virzì, uno dei più grandi registi del cinema italiano. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto sul set. In particolare, nel 2008. Quando Micaela Ramazzotti viene scelta per il suo film ‘Tutta la vita davanti’. E, da quel momento, ha iniziato la loro relazione. I due, come dicevamo precedentemente, si sono sposati nel 2009. E, quasi al compimento di dieci di anni matrimonio, hanno vissuto un periodo di crisi. Una crisi che, fortunatamente, si è risolta in pochissimo tempi. Nei primi mesi del 2019, infatti, i due hanno annunciato di essere ritornati insieme.

Insieme sono davvero splendidi, vero?