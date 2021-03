Attualmente, Micaela Ramazzotti è un’abilissima ed apprezzatissima attrice, ma sapete che lavoro faceva prima del successo?

Vincitrice di 1 David di Donatello, 2 Ciak D’Oro e 4 Nastri d’Argento, la bellissima Micaela Ramazzotti è, senza alcun dubbio, una delle più grandi attrice dello spettacolo italiano. Colonna portante di diverse pellicole cinematografiche di successo, l’attrice romana decanta di un curriculum vastissimo. E, soprattutto, ricco di esperienze lavorative davvero disparate e diverse tra di loro. Cosa sappiamo, però, del suo passato? Appurato che, da diversi anni a questa parte, ha intrapreso la carriera da attrice, cosa sappiamo di cosa faceva prima del successo? Il suo debutto nel mondo del cinema, è vero, è arrivato nel 1999. E soltanto nel corso degli anni che, però, ha cavalcato la cresta dell’onda? A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa faceva prima di farlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attrice abbia preso in passato una drastica decisione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Micaela Ramazzotti prima del successo, sapete che lavoro faceva?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del marito di Micaela Ramazzotti. Convolata a nozze nel 2009 con il regista Paolo Virzì, l’attrice romana gode di una vita sentimentale felice ed appagata. Cosa sappiamo, però, del suo passato? Ad esempio, se adesso è un’attrice amatissima ed apprezzatissima, siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima del successo? Ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che alla sola età di 27 anni, quindi quando aveva già iniziato la sua carriera da attrice, la Ramazzotti abbia deciso di lasciare l’Italia. E di recarsi a Londra. È proprio qui che, a quanto pare, sembrerebbe abbia iniziato a svolgere il lavoro da cameriera. Com’è andata a finire poi? La risposta è piuttosto semplice: è ritornata nel nostro paese. Non sappiamo per quale motivo, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente intuire, è stata una scelta più che giusta. Dal momento che, dopo aver preso parte ad un provino, ha cavalcato l’onda del successo.

Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?