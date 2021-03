Nicola Savino è attualmente al timone de Le Iene Show, ma l’avete mai visto da giovanissimo? Spunta la foto: com’è cambiato negli anni.

Attualmente al timone, in compagnia di Alessia Marcuzzi, de Le Iene Show, il buon Nicola Savino rappresenta uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Sempre con la battuta pronta e sempre pronto a divertirsi e, soprattutto, a far divertire il caro pubblico italiano, il conduttore di Lucca decanta di un successo davvero clamoroso. Sin dai suoi primi esordi, che sappiamo essere stati tantissimi anni fa quando lui era davvero giovanissimo, il buon Savino ha saputo conquistare davvero tutti. Non è un caso, infatti, se la sua carriera è davvero immensa. Ecco, ma com’era Nicola Savino nel passato? Siete proprio curiosi di saperlo? ‘Sbirciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, oltre ai numerosi scatti in compagnia della sua bellissima moglie, siamo riusciti a rintracciare una sua foto da giovanissimo. Volete vederla anche voi? Ve la mostriamo immediatamente. Scopriamo insieme com’è cambiato il conduttore in tutti questi anni.

Nicola Savino da giovanissimo, spunta la foto: incredibile!

Vi siete mai chiesti come fosse Nicola Savino da giovanissimo? Attualmente, lo vediamo al timone de Le Iene Show in tutta la sua simpatia ed eleganza, ma com’era nel passato? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare una fotografia di diversi anni fa. E che, soprattutto, ci permette chiaramente di capire la trasformazione di Nicola Savino in tutti questi anni. Stando a quanto si apprende dalla didascalia del post in questione, sembrerebbe che la foto sia stata scattata nel 1984. Quando, come ben sapete, il conduttore lucchese era proprio agli esordi della sua carriera. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: com’era Nicola Savino da giovanissimo? Siete proprio curiosi di vederlo anche voi? Dateci un po’ un’occhiata.

Eccolo qui: lui è Nicola Savino nel 1984. Uno scatto, da come si può chiaramente comprendere, del passato. In cui, soprattutto, il conduttore è davvero giovanissimo. Eppure, nonostante questo, sembrerebbe che il buon Nicola non sia affatto cambiato nel tempo. Siete d’accordo?