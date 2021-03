Antonio Cassano ha criticato la serie televisiva su Totti: Valerio Staffelli gli ha così consegnato un Tapiro D’oro, tutti i dettagli.

Ebbene, un nuovo tapiro d’oro è arrivato per Antonio Cassano, infatti, l’inviato di Striscia La Notizia lo ha raggiunto nella sua casa, dove il calciatore ha ricevuto l’ennesima ‘sorpresa’. Il tutto è motivato dal fatto che Cassano non aveva preso bene il modo in cui era stato raffigurato nella serie televisiva su Totti, e ha espresso il suo pronto pensiero al riguardo. Entriamo nel dettaglio delle sue parole, e il successivo arrivo di Staffelli, pronto a consegnargli un nuovo Tapiro d’oro, esattamente il sedicesimo.

Cassano critica la serie su Totti: Staffelli consegna al calciatore il Tapiro D’oro

Come abbiamo espresso, Antonio Cassano non aveva preso molto bene la raffigurazione che nella serie televisiva su Totti, è stata fatta della sua persona, e così ha manifestato prontamente il suo pensiero al riguardo. “La serie mi è piaciuta molto poco, la realtà non supera il 5%, il resto è romanzato. Vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono. A casa di Francesco mi sono sempre comportato bene. Non ho mai sbattuto le porte. Per non parlare dell’attore che mi fa la parte, non sarò bello, ma lui è peggio“, ha rivelato il calciatore. E ancora, ha proseguito: “Il mio rapporto con Totti? I primi 5-6 mesi era single, e uscivamo dalla mattina. Poi si è fidanzato e io ho cominciato a fare disastri da solo”.

A quanto pare, Cassano ha espresso le sue considerazioni sulla sua rappresentazione all’interno della serie tv targata Sky “Speravo di morì prima”. Proprio per questo, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha portato a Cassano l’ennesimo tapiro d’oro, esattamente il sedicesimo.