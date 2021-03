Raffaella Fico, chi è la bella showgirl: età, vita privata, la carriera, e in quale reality ha esordito?

In onda dal 31 marzo 2021 un nuovo programma di genere game show, che vede la conduzione di Simona Ventura, ovvero Games of Games, basato sul format statunitense della NBC. In ogni puntata vedremo la sfida di un gruppo di persone, sei personaggi del mondo dello spettacolo e sei persone non popolari. Il gioco è composto da sei round, a eliminazione diretta, i vincitori superstiti accederanno poi alla semifinale. Il vincitore sarà uno soltanto, ma dovrà superare la sfida finale contro il tempo. Nella prima puntata i vip scelti sono: Elettra Lamborghini, Massimiliano Rosolino, Ignazio Moser, Max Giusti, Nicola Ventola e Raffaella Fico. Sono tutti personaggi pubblici dotati di una certa popolarità. Ebbene, soffermando la nostra attenzione su quest’ultima, ovvero Raffaella Fico, scopriamo qualcosa in più sulla bella showgirl.

Chi è Raffaella Fico: età, carriera, e ricordate in quale reality l’abbiamo vista?

Raffaella Fico sarà tra i concorrenti della prima puntata del nuovo gioco televisivo Games of Games, che andrà in onda mercoledì 31 marzo. Il programma, ispirato ad un format statunitense, è condotto da Simona Ventura. Nella prima puntata avremo modo di assistere i concorrenti scelti cimentarsi in diverse prove. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo, ci sarà anche la showgirl Raffaella Fico, napoletana, classe 1988, è entrata nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione al concorso di bellezza Miss Grand Prix, ed in seguito, ha ottenuto il successo mediatico divenendo una delle concorrenti del Grande Fratello, esattamente nel 2008. L’anno successivo è divenuta valletta, insieme a Melita Toniolo, di Colorado Cafè. Raffaella non solo è stata concorrente del GF, ma anche de L’isola dei famosi, e nell’autunno del 2014 ha partecipato alla quarta edizione del talent Tale e quale show. Conduttrice di diversi programmi, la showgirl si è fatta notare per il suo talento, ma ovviamente la sua avvenenza non passa inosservata, dato che possiede una bellezza straordinaria: bella, elegante e solare. La donna ha anche intrapreso la strada della recitazione, prendendo parte a diversi film, quali Matrimonio a Parigi, Sguardi diversi, Nuvole, soltanto nuvole, ed è entrata nel cast di sitcom, come Così fan tutte, qui in qualità di guest star, in Ricci e capricci, e La cena dei cretini.

Questi riportati sono solo alcuni dei ruoli svolti, sarebbe difficile citarli tutti, dato che la showgirl ha, nonostante la giovane età, una carriera pienissima, ricca di traguardi e successi. Sappiamo, la Fico è stata fidanzata con Mario Balotelli, dalla cui relazione ha avuto una figlia, nata nel 2012, ma prima ancora, ha avuto una relazione di 11 mesi con Cristiano Ronaldo.

Come abbiamo espresso, la bellissima Raffaella Fico sarà tra i concorrenti della prima puntata del nuovo show televisivo Game of Games, condotto da Simona Ventura, che andrà in onda il 31 marzo 2021.