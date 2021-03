Uomini e Donne, clamoroso stop: accadrà la prossima settimana

Uomini e Donne, clamoroso stop: cosa accadrà la prossima settimana alla trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Da ormai tantissimi anni, la trasmissione di Maria De Filippi è un appuntamento imperdibile per milioni di fan, che non possono fare a meno di seguire le vicende amorose dei troni più famosi della tv. Troni che, col nuovo format, sono stati uniti in un’unica super puntata: i protagonisti del Trono Classico e Over possono interagire tra di loro e, volendo, possono frequentarsi: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. L’appuntamento con Uomini e Donne è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45. Nella prossima settimana, però, qualcosa cambierà: la trasmissione non andrà in onda. Scopriamo quando e per quale motivo.

Uomini e Donne, clamoroso stop: il programma non andrà in onda lunedì

Piccola pausa per Uomini e Donne. Come si legge su MondoTV 24, la trasmissione di Uomini e Donne non andrà in onda lunedì 5 aprile. Il motivo? Il prossimo lunedì, come sappiamo, è il giorno di Pasquetta e, pertanto, molti palinsesti tv potrebbero subire variazioni. Come nel caso del programma di Maria De Filippi, che si fermerà per una giornata. Ma cosa andrà in onda su Canale 5? Resterà invariata la programmazione della soap Una Vita, al termine della quale andrà in onda un film, dal titolo Innamorarsi a Valentine. Successivamente, andrà in onda il daytime de L’Isola dei Famosi e il consueto episodio di Daydreamer, la soap con Can Yamen e Demet Ozdemir.

Insomma, una brutta notizia per i telespettatori di Uomini e Donne, che per tre giorni consecutivi dovranno rinunciare alle avventure del trono più amato della tv. Ma niente paura: martedì 6 aprile Uomini e Donne andrà in onda regolarmente! Intanto, godiamoci la puntata di oggi, che, stando alle anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena ed emozioni. Appuntamento su Canale 5 alle 14 e 45.