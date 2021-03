Attore iconico, figlio d’arte e padre a sua volta di un talentuoso giovane artista: “Com’ero a 17 anni? Così…”, il fascino straordinario di Alessandro Gassmann, lo riconoscete?

Un attore di straordinario talento, un icona del cinema e della televisione, proprio come suo padre prima di lui. “Com’ero a 17 anni? Così…”, il fascino incredibile e magnetico di Alessandro Gassmann conquista Instagram. Lo conosciamo bene, le sue eccezionali doti di attore hanno fatto innamorare il pubblico e le performance che ha regalato e regala resteranno indelebili nei ricordi dei telespettatori. Alessandro Gassmann è, certo, figlio d’arte, ma è anche padre di un artista giovanissimo e a sua volta dotato di grande talento: Leo. Il debutto di Alessandro Gassmann arriva appena diciassettenne, quando recita in “Di padre in figlio”. E proprio a quando aveva diciassette anni risale anche uno scatto iconico che l’attore ha condiviso tramite i social e che ha incantato il pubblico!

Alessandro Gassmann: “A 17 anni”, lo scatto incanta il pubblico

Nato a Roma nel 1965, lo straordinario attore è figlio dell’iconico Vittorio Gassman e di Juliette Mayniel. La sua carriera è un susseguirsi di ruoli straordinari e di pellicole indimenticabili. Da “Di padre in figlio” a “Il bagno turco”, passando per “Ex” e “Non odiare”. Troppi i film incredibili a cui ha preso parte per poterli elencare tutti. Alessandro Gassmann è attivo anche sul piccolo schermo, oltre che in teatro, e si è cimentato anche dietro la macchina da presa, come regista. Un talento, il suo, che spazia in tutti gli ambiti del panorama artistico. Qualche mese fa, l’affascinante attore, ha voluto condividere con il pubblico uno scatto risalente alla sua adolescenza. Un’immagine che lo ritrae a diciassette anni, quando stava muovendo i primi passi di quella che sarebbe diventata una carriera di immenso successo. Nella foto, l’attore appare, ovviamente, giovanissimo, ma il fascino che lo accompagna è lo stesso che ammiriamo ancora oggi. I suoi occhi, magnetici e profondi, hanno lo stesso sguardo che oggi buca lo schermo. “Com’ero a 17 anni? Così…” ha scritto l’attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Gassmann Official (@alessandro_gassmann_official)

Riuscite a riconoscerlo? La somiglianza è davvero innegabile ed evidente!