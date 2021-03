Amici 20, annuncio importante: cosa succederà oggi

Arriva un annuncio importante su Amici 20, riguarda tutti gli allievi: di seguito vi raccontiamo cosa succederà oggi

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. Ideato e condotto da Maria De Filippi, il programma va in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2002. Inizialmente era chiamato Saranno Famosi, nome poi cambiato nel gennaio del 2003. Il talent show è una vera e propria scuola composta da circa venti allievi tra ballerini e cantanti. I concorrenti seguono per tutto l’anno lezioni di varie materie con i relativi insegnanti. Sono ripresi dalle telecamere e nel corso dell’anno soggiornano in un albergo. Il programma è diviso in due fasi: la fase iniziale, detta anche pomeridiana, da ottobre a gennaio, in cui le capacità artistiche degli allievi vengono perfezionate e giudicate esclusivamente dagli insegnanti della rispettiva materia, e la fase finale, detta anche serale, da marzo a maggio, in cui l’avanzamento dei finalisti è affidato al televoto o ad una giuria. Il talent show è giunto alla sua ventesima edizione.

Amici 20, annuncio importante: cosa succederà

Prosegue la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show è giunto alla fase serale e sono stati già eliminati ben quattro allievi. La trasmissione va in onda il sabato in prima serata e dal lunedì al venerdì in daytime su Canale 5 e Italia Uno. Nella prossima puntata – con grande probabilità – ci saranno altre due eliminazioni. Gli allievi si stanno dunque preparando per la prossima puntata del serale, che sarà registrata probabilmente giovedì pomeriggio. Nel frattempo, attraverso le pagine social del talent show, la produzione ha pubblicato un annuncio importante. Rivolgendosi al pubblico, infatti, hanno scritto: “Oggi durante la puntata delle 16.10 su Canale 5 verrà aperto un televoto molto importante per i ragazzi di Amici 20! Siete pronti?”.

Al momento non sappiamo di quale televoto si tratti, ma è probabile che sia molto importante per il cammino degli allievi nel serale della ventesima edizione di Amici. Cosa succederà lo scopriremo solo oggi durante il daytime in onda dalle 16:10 su Canale 5.