Amici 20, è scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: “Vaneggia con cose insensate e lesive!”, cosa è successo ai due prof di canto della scuola.

Amici 20 è entrato nel vivo! La fase finale del talent show di Maria De Filippi, anche quest’anno, si svolge nelle puntate in prima serata, in onda ogni sabato su Canale 5. Ben tre squadre, guidate ognuna da due professori, che si confrontano con sfide semplici, comparate ed agguerriti guanti di sfida. E proprio a questo proposito, nella prossima puntata, assisteremo al guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli alla squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Nello specifico, la sfida sarà Aka7Even contro Sangiovanni, sul brano Fallin’ di Alicia Keys. La Pettinelli, però, è stata chiara: niente barre, niente autotune e niente stravolgimenti, la canzone dovrà essere fedele all’originale e il testo dovrà restare invariato. Qual è stata la reazione di Rudy Zerbi alla proposta della sua collega? Ecco cosa è accaduto!

Amici 20, è scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: c’entra il guanto di sfida tra Aka7Even e Sangiovanni

Un guanto di sfida tutto da vivere, quello proposto dalla Pettinelli che vedrà sfidarsi Aka7Even e Sangiovanni. Due tra i cantanti più amati di questa edizione dovranno cimentarsi in una canzone che, a detta della Pettinelli, è difficile per entrambi: la prof, però, vuole dimostrare il vero valore del suo allievo Aka7Even e la sua reale capacità nel canto. Cosa ne pensa Rudy Zerbi? Dopo l’annuncio del guanto di sfida, l’insegnante si è confrontato con Sangiovanni: “Chi dovrebbe giustificarsi è una signora adulta che dovrebbe fare la prof, invece ahimé vaneggia con cose totalmente insensate e lesive. Quando uno ti toglie le barre, l’autotune, la possibilità di arrangiare, chiaramente sta giocando scorretto”. Questa le parole di Rudy, volte a tranquillizzare il suo allievo, consapevole di essere in difficoltà per questa prova. “È come chiedere a un ballerino di hip hop di fare Fiamme di Parigi!”, commenta Zerbi, per sottolineare la scorrettezza, secondo lui, del gesto di Anna Pettinelli. Secondo Rudy la sua collega è stata “denigratoria” nel lanciare questo guanto di sfida, ma il prof non demorde: “Questo tiro mancino tornerà solo a lei, in saccoccia!”

Ma qual è, quindi, la decisione finale di Rudy e Sangiovanni? Accetteranno il guanto di sfida lanciato dalla Pettinelli? Ebbene, nonostante la difficoltà della prova, la risposta è si. “Sono contento di poter studiare e di poter migliorare, spero mi darà qualche frutto lavorare a un pezzo del genere”, commenta l’allievo. “Questo è quello che voglio da te, bravo!”, è la conclusione di Zerbi, orgoglioso del concorrente. Insomma, si prospetta una sfida davvero imperdibile! Appuntamento sabato 3 aprile in prima serata per una nuova puntata di Amici tutta da vivere! E voi, per chi farete il tifo, team Rudy Zerbi o team Anna Pettinelli? La sfida è più che aperta!