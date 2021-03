Amici, un famoso rapper elogia Aka7Even: “Grandissimo”, le sue parole

Un famoso rapper elogia l’allievo di Amici 20 Aka7Even: “Grandissimo”, ecco le sue parole e di chi si tratta

Luca Marzano, in arte Aka7Even, è uno degli allievi della ventesima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Prima di partecipare al talent show di Canale 5, Luca ha già partecipato nel 2017 ad X Factor, arrivando fino ai bootcamp. Ha quattro fratelli, di cui uno, Domenico, condivide la sua stessa passione. Nel 2008 ha avuto delle forti crisi epilettiche che l’hanno indotto al coma per alcuni giorni. Luca si è risvegliato dal coma proprio grazie alla musica e da quel momento ha deciso di non lasciarla più. È un artista poliedrico e sa suonare anche il pianoforte. Nel talent show di Canale 5 è stato scelto da Anna Pettinelli ed è riuscito ad ottenere la maglia per l’ambitissimo serale. Nella scuola più famosa d’Italia, inoltre, ha instaurato una relazione amorosa con la ballerina Martina Miliddi. A lei ha dedicato l’inedito Mi manchi, che spopola sulle piattaforme di streaming. Luca ha pubblicato altri due inediti, Yellow e Mille parole.

Amici, un famoso rapper elogia Aka7Even: le parole

Aka7Even è stato uno dei protagonisti del quinto episodio di Amici Specials, in onda su Amazon Prime Video. Nel quinto episodio è stato ospite Rocco Hunt, famoso rapper originario di Salerno, in Campania. Rocco sta spopolando in Italia e all’estero con il suo brano “A un passo dalla luna” insieme ad Ana Mena. Durante il quinto episodio di Amici Specials, Rocco si è esibito con alcuni dei suoi pezzi più famosi, tra i quali figura ‘O mare e ‘o sole, cantato insieme a Clementino. Il rapper ha voluto esibirsi nello studio del talent show insieme a Luca Marzano, che conosceva a memoria il testo del brano del rapper salernitano.

Rocco Hunt ha commentato tra le stories di Instagram la performance di Aka7Even, dichiarando: “Ho conosciuto Luca, che conosceva a memoria la canzone. È venuta così bene che sembrava avessimo provato, ma in realtà è tutto improvvisato. È stato grandissimo“. Attestato di stima dunque per Luca da parte di uno dei rapper più in voga del momento.