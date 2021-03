Amici 20, Giulia Stabile ha pubblicato su Instagram una sua foto da piccolissima: il suo magnifico sorriso non è cambiato, voi l’avreste riconosciuta?

Amici di Maria de Filippi 20 sta avendo un enorme successo: i protagonisti del talent show sono seguiti ed amati dal pubblico televisivo Mediaset. Tra i ballerini in gara c’è Giulia Stabile, un giovanissimo talento entrato a far parte del Serale grazie a Veronica Peparini che l’ha presa sotto la sua ‘ala protettiva’. Classe 2002, Giulia nella scuola di Amici si è innamorata di Sangiovanni: i due formano ora una coppia e sembrano essere davvero molto presi l’uno dall’altro. E’ una delle ballerine più apprezzate in questo Amici 20: ma sapete che il talent di Maria de Filippi non è la sua prima esperienza televisiva? Nel 2014 ha partecipato a ‘Ti lascio una canzone’ condotto da Antonella Clerici! Non solo la sua bravura, anche il suo carattere la rende estremamente dolce. Altrettanto dolce è una sua foto da piccola: l’avete mai vista? Quel sorriso non è affatto cambiato: lo scatto ha messo allegria agli utenti Instagram!

Amici 20, spunta una foto di Giulia da piccolissima: magnifico sorriso, voi l’avreste riconosciuta?

Giulia Stabile nel suo profilo Instagram diversi mesi fa ha pubblicato una sua fotografia di quando era piccola. Il sorriso non è cambiato affatto, non è difficile riconoscerla in questa fotografia. “Una piccola giugiulola sempre a ridere :)” ha scritto la ballerina di Amici 20. Siete curiosi di vederla vero? Guardate il post:



La Stabile ha conquistato tutto il pubblico ed i fan di Amici: sono tanti infatti i complimenti ed i messaggi di incoraggiamento che si leggono nel suo profilo IG, scritti da utenti. Sui social, Giulia conta ben 527 mila follower, un numero davvero pazzesco!

Chissà chi vincerà Amici 20: forse proprio Giulia nella categoria ballo? Non ci resta che attendere l’evolversi del percorso di tutti gli allievi di questa edizione del talent!

