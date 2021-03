Spunta un retroscena sulla ballerina Rosa Di Grazia, tra i protagonisti del serale di Amici 20: avete fatto caso al dettaglio?

Di origini napoletane ma da anni residente a Roma, Rosa Di Grazia fa parte di questa ventesima edizione del famoso talent show di Canale 5, Amici. Appoggiata sin da subito dalla docente Lorella Cuccarini, la ballerina è arrivata fino al serale in onda ogni sabato in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo essersi lasciata con l’ex fidanzato Filippo Bianchi, è attualmente in coppia proprio con un compagno della famosa scuola. Stiamo parlando del cantante Deddy. Dal suo ingresso nel celebre programma, la giovane napoletana ha trovato un grande ostacolo in un’altra insegnante di danza, Alessandra Celentano. La docente non vede di buon occhio la sua partecipazione al talent perché secondo lei la ragazza non avrebbe l’attitudine necessaria al ballo. La Celentano ha infatti più volte ribadito che Rosa, essendo indubbiamente molto bella, sarebbe più adatta al cinema o alla tv. Eppure, l’allieva non sembra volersi arrendere, tanto più che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto da Pippo Baudo il premio Tim. C’è un dettaglio che non tutti hanno notato e che riguarda proprio Rosa, scopriamo di cosa si tratta.

Amici, Rosa Di Grazia: il particolare che non tutti hanno notato

Non tutti lo ricorderanno, ma emerge un particolare interessante che riguarda il percorso di Rosa come ballerina. Sapevate che la giovane aveva già partecipato ai provini per entrare ad Amici? Proprio così, lo scorso anno la Di Grazia non superò le selezioni per essere ammessa all’edizione 2019/2020 del programma. L’abbiamo vista nella prima puntata dello scorso anno andata in onda nel pomeriggio. Accadde che la commissione formata allora da Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini la scartò dopo l’esibizione. Un ‘No’ che evidentemente è servito alla ragazza per non arrendersi e per spingerla a riprovarci.

In effetti, Rosa ha fatto bene a non demordere e noi le auguriamo l’in bocca al lupo per la sua carriera.