Mara Venier e Barbara D’Urso da domenica 4 aprile saranno in ‘sfida’ in tv con i loro Domenica In e Domenica Live. Spunta il retroscena: cosa ha raccontato la D’Urso.

Dopo aver finito l’avventura con Live Non è la D’Urso, la conduttrice più amata dagli italiani torna nella fascia oraria domenicale con il suo Domenica Live. Partirà da domenica 4 aprile ed andrà in onda in una versione allungata, ovvero inizierà subito dopo orario di pranzo e terminerà alle 18.45. Questo significa che concorrenti nel piccolo schermo saranno due regine italiane, Barbara D’Urso e Mara Venier! I loro programmi domenicali andranno in diretta in contemporanea: Domenica Live e Domenica In si sfideranno le prossime domeniche. Per l’occasione, la D’Urso ha deciso di dedicare un post su Instagram a Mara Venier.

Barbara D’Urso e Mara Venier, sfida in tv? La conduttrice fa chiarezza: “L’ho telefonata”

Barbara D’Urso in vista del suo Domenica Live nelle stesse ore di Domenica In ha deciso di pubblicare un post su Instagram. Si tratta di una dedica per Mara Venier: la conduttrice ha spiegato di aver parlato con lei di quanto accadrà nelle prossime domeniche. Non ci sarà alcuna sfida: la conduttrice ha fatto chiarezza. “È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene” ha scritto la D’Urso.

“Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire. E nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono” ha aggiunto la conduttrice. Per queste parole, Barbara D’Urso ha scelto una fotografia insieme alla Venier:

