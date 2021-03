Can Yaman ha fatto una rivelazione durante un’intervista a Vanity Fair che riguarda la sua storia d’amore con Diletta Leotta: ecco le parole dell’attore turco.

E’ una delle coppie più chiacchierate del momento quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta! L’attore turco e la conduttrice sportiva di DAZN sono usciti allo scoperto diversi mesi fa e già si è sentito parlare di matrimonio in vista! Pronto a diventare Sandokan nella serie evento internazionale di Lux Vide, Can ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. L’attore turco ha parlato della sua carriera, della sua vita di tutti i giorni e dell’amore con Diletta Leotta. Ecco cosa ha rivelato!

Can Yaman: “La nostra promessa”, la rivelazione sulla storia d’amore con Diletta Leotta

“E’ un amore leale”: Can Yaman parla per la prima volta della sua storia d’amore ad un giornale. Parliamo di Vanity Fair che riporta le dichiarazioni dell’attore turco. Can ha raccontato di aver vissuto un momento oscuro nella sua vita: il lavoro di suo padre andava male e la famiglia non aveva i soldi neanche per pagare la scuola. Grazie ad un amico speciale, Yaman vinse una borsa di studio: divenne avvocato, poi attore.

Can Yaman ha parlato dell’amore che prova per Diletta Leotta: “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa“.

Le parole della star turca hanno riempito il cuore di tutti i fan: Vanity Fair rivela che durante il servizio fotografico, la Leotta ha chiamato più volte il compagno per confronti o consigli.

