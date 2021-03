Canzone Segreta venerdì 2 aprile non andrà in onda, sapete il perchè? La Rai ha cambiato il palinsesto: ecco cosa andrà in onda al posto dello show condotto da Serena Rossi.

Canzone Segreta è lo show che ha fatto innamorare il pubblico di Rai Uno. Serena Rossi al timone del suo show ha intrattenuto ed emozionato telespettatori ed ospiti: elegante e commovente, l’attrice e conduttrice ha conquistato tutti. Parliamo di un varietà che vede come protagonisti personaggi noti dello spettacolo: nelle prime tre puntate andate in onda abbiamo visto attori, cantanti, star internazionali! Il pubblico di Rai Uno però diventerà triste dopo aver appreso che venerdì 2 aprile Canzone Segreta non andrà in onda. Il motivo è un ‘cambiamento’ del palinsesto Rai in vista delle festività Pasquali. Cosa andrà in onda al posto dello show condotto da Serena Rossi? Vi sveliamo tutto.

Canzone Segreta venerdì 2 aprile non andrà in onda: cosa vedremo al suo posto

Venerdì 2 aprile 2021 su Rai Uno non ci sarà Serena Rossi con il suo quarto appuntamento con Canzone Segreta. Lo show non andrà in onda in vista delle Festività Pasquali. Al suo posto infatti andrà il Rito della via Crucis presieduto da Papa Francesco. In Mondovisione dal Sagrato della Basilica di San Pietro andrà in diretta il rito della Via Crucis a partire dalle ore 20.50. Lo apprendiamo dal Palinsesto Rai.

Dovremo attendere dunque per la prossima puntata di Canzone Segreta: Serena Rossi ospiterà sicuramente altri personaggi famosissimi in Italia e non solo. Lo scorso 26 marzo abbiamo assistito alle esibizioni organizzate per Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear.

Slitta la fine

Proprio per via del salto che farà questa settimana, Serena Rossi non terminerà la sua messa in onda venerdì 16 aprile. Canzone Segreta terminerà venerdì 23 aprile 2021, con la sesta ed ultima puntata di questa prima serie. A rivelare questo particolare è Tv Blog.

