A distanza di pochissime ore dalla segnalazione su Denise Pipitone, Piera Maggio ha rotto il silenzio: il messaggio social.

In queste ultime ore non si fa parlare di altro: la segnalazione di una giovanissima ragazza che, dalla Russia, racconta la sua storia. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, c’è una giovanissima donna che ha raccontato di essere stata ritrovato nel 2005 in un campo. E di essere adesso alla ricerca della sua mamma. Una segnalazione davvero clamorosa, da come si può chiaramente comprendere. E che a tutti ha fatto pensare ad un’unica persona: Denise Pipitone. Come detto da Federica Sciarelli ad Ansa nelle scorse ore, infatti, sembrerebbe che ci siano troppe coincidenze in questo caso. A partire, quindi, dall’età anagrafica della giovanissima donna e quella che dovrebbe avere oggigiorno la piccola sparita da Mazara del Vallo il 1 Settembre del 2004. Fino alla somiglianza che la ragazza avrebbe con Piera Maggio, la mamma di Denise. Sarà davvero lei? Al momento, non lo sappiamo. Ed, ovviamente, non ne abbiamo la conferma. Fatto sta che, nelle scorse ore, la donna siciliana ha scritto un messaggio sul suo canale Facebook ufficiale.

Denise Pipitone, Piera Maggio scrive un messaggio dopo la segnalazione: le sue parole

‘Rimaniamo con i piedi ben saldati a terra’, inizia a scrivere Piera Maggio dopo la segnalazione su Denise Pepitone. Concludendo, poi, di volere avere la conferma con l’ausilio di altre verifiche.