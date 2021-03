Elettra Lamborghini, sapete quanti cani ha? Non ci crederete mai

Elettra Lamborghini è un’appassionata di animali e soprattutto di cani: sapete quanti ne ha? Non ci crederete mai

La Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto in breve tempo una vera e propria hit a livello mondiale. Elettra è divenuta poi un personaggio televisivo, partecipando ad alcuni programmi, girati soprattutto in altri paesi. Tra questi figura Geordie Shore, dove la Lamborghini ha messo in mostra tutto il suo carattere. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen ed ha avuto un discreto successo nel nostro paese. La Lamborghini ha preso parte anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Elettra è nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili. La cantante, inoltre, è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di sei milioni di seguaci. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo, dato che il successo non si esaurisce in Italia. Molti fan, infatti, provengono dalla Spagna e dall’America Latina.

Elettra Lamborghini, sapete quanti cani ha?

Oltre alla passione per la musica, la Lamborghini ha anche una smisurata passione per gli animali, in particolare per i cavalli e per i cani. Secondo informazioni raccolte sul web, pare che la cantante abbia addirittura più di venti cani. Questi ovviamente non vivono con lei, che tra l’altro è sempre in giro per lavoro, ma pare che la cantante abbia un team che si occupa prettamente dei suoi animali. Molti di questi cagnolini, inoltre, sono Chihuahua, probabilmente la razza che piace di più all’artista.

Di recente, la Lamborghini ha contratto il Covid-19 ed è stata costretta all’isolamento domiciliare. Con lei c’erano proprio alcuni dei suoi cagnolini a farle compagnia. Proprio durante l’isolamento, però, la cantante è stata colpita da un lutto: uno dei suoi cani, infatti, è scomparso improvvisamente. Un dolore lancinante per la cantante, che ha salutato il suo cagnolino sui social.