Elisabetta Gregoraci rivela su Instagram di aver ricevuto una sorpresa: alla showgirl sono state mandate 300 rose, chi sarà il mittente?

Elisabetta Gregoraci fa incuriosire i suoi tantissimi fan con uno scatto postato sul proprio profilo Instagram che lascia davvero a bocca aperta. La bellissima showgirl calabrese è tornata alla normalità dopo la sua esperienza al GF Vip 5, dove si è fatta apprezzare per essere una persona piena di valori che arricchiscono il suo indubitabile fascino. Da quando è tornata ai suoi affetti familiari, Elisabetta non ha però abbandonato i fan che ogni giorno possono rifarsi gli occhi ammirando le sue stupende foto ed i suoi outfit sempre all’ultimo grido. Proprio in queste ore l’ex gieffina ha condiviso con i follower uno scatto davvero sorprendente e che desta non poca curiosità. Scopriamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Elisabetta Gregoraci, per lei magnifiche rose rosse: chi sarà stato a mandargliele?

In un’immagine postata sul popolare social network, Elisabetta si mostra in tutta la sua bellezza, immersa nella vasca da bagno con un fantastico costume intero rosso fuoco. Sarebbe bastato questo a lasciare senza fiato i suoi ammiratori, ma stavolta la bellissima conduttrice ha voluto mandare in tilt tutti facendosi immortalare con le meravigliose rose rosse ricevute a sorpresa. A parte la bellezza del regalo in sé, bisogna sottolinearne anche il numero strabiliante: ben 300! Lo scrive lei stessa a corredo della foto, aggiungendo un dettaglio che fa incuriosire tutti. “Chiunque tu sia, grazie”, scrive la Gregoraci. Non si conosce quindi l’identità del mittente, ma se si tratta di un ammiratore segreto bisogna ammettere che un tale gesto è davvero apprezzabile e sicuramente avrà colpito molto anche la dolcissima Elisabetta. Voi cosa ne pensate? Chi può essere stato ad organizzare una sorpresa così gradita per l’ex concorrente del GF Vip?

Siamo certi che la faccenda possa riservare sviluppi interessanti, continuate a tenervi aggiornati!