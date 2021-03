In alcune delle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha svelato qualche piccolo ‘retroscena’ in più sul film: le sue parole.

È l’evento che più aspettavamo: l’uscita del film con Giulia De Lellis. In attesa di poterla vedere sul piccolo schermo alle prese con ‘Love Island’, l’influencer romana sarà la protagonista indiscussa di una pellicola cinematografica. ‘Genitori Vs Influencer’, questo è il nome del film, si propone di raccontare la storia di un genitore che, resosi conto dell’attaccamento della sua giovanissima figlia allo smartphone e ai social, dovrà fare i conti con un’influencer in ‘carne ed ossa’. Insomma, dalla trama si capisce chiaramente che la pellicola ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo? A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quando uscirà il film? La risposta è piuttosto semplice: a partire da Domenica 4 Aprile, proprio nel giorno di Pasqua, il film sarà possibile vederlo su Sky. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Proprio pochissime ore fa, la De Lellis, di ritorno dalla conferenza stampa di presentazione, ha parlato un po’ con i suoi sostenitori. E si è lasciata andare nel racconto di qualche piccolo ‘retroscena’ che non aveva mai raccontato prima d’ora. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Giulia De Lellis sul film: ‘Mi sono isolata per dieci giorni’, le sue parole

Diciamoci la verità: Giulia De Lellis è la piena testimonianza che ‘chi la dura, la vince’. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo diversi anni fa quando ha deciso di corteggiare Andrea Damante, l’influencer romana ha, in un vero e proprio batter baleno, conquistato tutti. Tanto è vero che, attualmente, non soltanto è una fashion blogger di successo, ma anche uno dei personaggi più ricercati ed amati. E ce lo testimonia, ad esempio, non soltanto il programma che, tra qualche settimana, andrà a condurre, ma anche il film nel quale avrà un ruolo di eccezione. Tra qualche giorno,infatti, uscirà ‘Genitori Vs Influencer’. E l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come detto precedentemente, interpreterà proprio il ruolo dell’influencer. Sapete, però, cosa ci ha rivelato a tal proposito pochissime ore fa? Di ritorno dalla conferenza stampa di presentazione, la De Lellis ha interagito con i suoi sostenitori. Ed ha svelato qualche piccolo ‘retroscena’. Non soltanto, infatti, la bella Giulia ha sottolineato la sua caparbietà e voglia di ottenere quella parte, ma anche spiegato il suo ‘metodo’ per riuscita ad ottenerla. ‘Mi sono isolata in casa per dieci giorni, ho annullato tutti gli appuntamento e mi sono messa a studiare il copione’, ha detto la De Lellis

‘Ce l’ho fatta a convincerli e ad ottenere la parte. E io la volevo tantissimo e me la sono portata a casa’, ha concluso Giulia queste Instagram Stories. Complimenti, cara Giulia: sei un vero e proprio esempio da seguire!