Ignazio Moser, sapete quanti fratelli ha l’ex ciclista? Tutte le curiosità sulla sua famiglia.

È stato uno de protagonisti assoluti del GF Vip nel 2017. La sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez nata proprio nella casa più spiata della tv, ha appassionato milioni di fan, che ancora oggi seguono e supportano la coppia. Prima di diventare un personaggio televisivo ed un noto modello e influencer, Ignazio Moser ha seguito le orme del papà Francesco, debuttando nel ciclismo sin da piccolo. Il suo papà, appunto, lo conosciamo molto bene, ma sapete quanti fratelli ha Ignazio? Non tutti ne sono a conoscenza! Ecco tutte le curiosità sulla famiglia Moser.

Ignazio Moser, chi sono i suoi fratelli Carlo e Francesca

Ignazio Moser è il più famoso dei figli di Francesco Moser, noto ex ciclista e pistard italiano. Nel 2017, Ignazio ha partecipato al GF Vip, dove ha conosciuto e si è innamorato perdutamente di Cecilia Rodriguez. Una storia iniziata con molte difficoltà, quella tra i due: all’epoca, infatti, la sorella di Belen era ancora legata a Francesco Monte. L’amore nato nella casa, però, è stato più forte di tutto e tutti: oggi Cecilia e Ignazio sono felicemente fidanzati. Forse non tutti sanno, però, che Ignazio ha un fratello ed un sorella! Si chiamano Carlo e Francesca, nati come lui dal matrimonio tra Francesco Moser e Carla Merz. Il primogenito è Carlo, che, come anche Ignazio, ha un ruolo nell’azienda vinicola di famiglia, Trentodoc. Insieme a quella per la bicicletta, infatti, Francesco Moser ha sempre avuto la passione per la viticoltura. Ma siete curiosi di vedere i fratelli di Ignazio, Carlo e Francesca? Ecco uno scatto condiviso dall’ex gieffino sul suo canale Instagram qualche anno fa:

Eh si, la somiglianza è evidente. A differenza di Ignazio, però, i due fratelli Moser sono lontani dalle luci dei riflettori. E voi, conoscevate i retroscena della famiglia Moser? Se volete rivedere in tv Ignazio, non perdetevi la prima puntata di Game of Games, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura: il compagno di Chechu sarà uno degli ospiti della serata d’esordio, mercoledì 31 marzo.