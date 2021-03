Ilaria D’Amico in un’intervista di qualche mese fa, rilasciata al Settimanale “F”, ha parlato per la prima volta della morte di sua sorella: “Se n’è andata in pochi mesi”.

Per la prima volta, la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, ha parlato della morte di sua sorella Catia. Intervistata dal settimanale ‘F’, ha deciso di affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, che ha visto la perdita di sua sorella, e che ha portato in lei diverse consapevolezze, tanto da prendere decisioni significative anche in campo lavorativo. Dopo mesi di silenzio, la conduttrice ha deciso di raccontare il suo dolore: “Se n’è andata in pochi mesi”.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Ilaria D’Amico, il dolore per la morte di sua sorella: “Se n’è andata in pochi mesi”

Un silenzio avvolto nel dolore, quello affrontato dalla giornalista sportiva Ilaria D’Amico, che ha fatto i conti con una sofferenza arrivata a rompere ogni equilibrio. La morte di sua sorella Catia, colpita da un brutto male, ha lasciato un vuoto profondamente grande nella sua famiglia, e nel suo animo. La conduttrice, in una vecchia intervista, ha affrontato per la prima volta questa perdita: “Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno. Abbiamo gestito la malattia insieme, poi la notizia che stava di nuovo male. Se n’è andata in pochi mesi“, ha raccontato la D’Amico.

La scomparsa di sua sorella, ha portato in lei nuove consapevolezze, e un profondo cambiamento, perchè ha dovuto fare i conti con un dolore tanto forte, quanto inaspettato: “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza… ho bisogno di accudire la mia famiglia“.