Un post davvero toccante quello pubblicato dalla ballerina di Amici Martina Miliddi sul suo profilo Instagram: le parole da brividi.

Tra le ballerine più discusse quest’anno ad Amici dalla professoressa Alessandra Celentano c’è sicuramente lei, Martina Miliddi. La ventenne originaria di Assemini, in provincia di Cagliari, ha iniziato a ballare da piccolissima: proprio questa fase della sua vita, quando ha capito di voler dedicarsi alla danza, ha a che fare col suo papà. La ballerina ha infatti raccontato che, all’età di cinque anni, guardava insieme a lui i balletti delle veline di Striscia la Notizia e grazie a ciò scoprì la sua passione per la danza. Purtroppo il padre di Martina è venuto a mancare quando lei aveva appena dieci anni a causa di un incidente. Un lutto che ha segnato profondamente la vita della ragazza e che emerge in alcuni dei post pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Martina Miliddi, il commovente post su Instagram: la dedica a due persone molto care

La bellissima ballerina del famoso talent condotto da Maria De Filippi, condivide sul popolare social network dove conta quasi 160 mila follower molte immagini in cui traspare l’amore per l’amato genitore. Come ha raccontato lei stessa, il papà quel giorno doveva fare una consegna e sarebbe ritornato per pranzo. Purtroppo è andata a finire nel peggiore dei modi e la Miliddi vorrebbe che suo padre potesse vederla raggiungere tutti i traguardi che si è prefissa. Tra i suoi scatti, un post molto emozionante e nostalgico che riguarda non solo il padre ma anche suo nonno. “Sarebbe stato bello rivedervi insieme”, ha scritto Martina a corredo della foto che ritrae due uomini tanto importanti per lei. Poi una frase che è un dettaglio significativo: l’allieva di Amici scrive infatti ‘siete la mia forza’ sotto forma di hashtag.

