Avete mai visto i genitori Massimiliano Rosolino? Sul suo canale social ufficiale, sono spuntati degli scatti: chi sono e le origini.

È l’attuale inviato de L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino. Per niente sconosciuto al mondo dei reality, dal momento che ne è stato vincitore, il simpaticissimo napoletano è stato scelto come ‘portavoce’ in Honduras. Cosa sappiamo, però, su di lui? Dal punto di vista professionale, è vero, non c’è assolutamente nulla da ricordare e da sapere. Nel senso che sappiamo benissimo che Rosolino è uno dei più grandi campioni di nuoto. E che, per tutta la durata della sua carriera, ha fatto sognare davvero tutti con il suo stile. Ad esempio, però, avete mai visto i suoi genitori? In un nostro recentissimo articolo, se ricordate, vi abbiamo parlato della sua vita privata, cosa sappiamo, però, della sua mamma e del suo papà. Sbirciando con attenzione il profilo Instagram ufficiale del campione, abbiamo rintracciato degli scatti in loro compagnia. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Ma non solo. Di seguito, infatti, vi descriveremo attentamente anche le origini dei genitori di Massimiliano Rosolino. Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Massimiliano Rosolino, avete mai visto i suoi genitori? Gli scatti

Una cosa c’è da ammetterla: Massimiliano Rosolino è attivissimo sul suo canale Instagram. E così, oltre a condividere in questi giorni incredibili ed entusiasmanti video direttamente dall’Honduras, il campione di nuoto non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto gli succede. Non è un caso, infatti, se il suo profilo Instagram pullula di scatti appartenenti alla sua vita privata, quindi in compagnia della sua compagna e delle sue figli, ma anche inerenti alla sua vita quotidiana ed, ovviamente, alla sua famiglia. ‘Spulciandolo’ con attenzione, infatti, siamo riusciti a rintracciare delle fotografie in cui Massimiliano Rosolino si mostra in compagnia dei suoi genitori. Si, avete letto proprio bene. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: avete mai visto la mamma e il papà dell’attuale inviato de L’Isola dei Famosi? State tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarveli! Procediamo con ordine.

Lui è il papà di Massimiliano Rosolino. E, da come si può chiaramente vedere, hanno lo stesso colore degli occhi. Senza considerare, inoltre, il fatto che dallo scatto si percepisce chiaramente il loro forte ed immenso legame.

Lei, invece, è la mamma. Ed è davvero splendida. Purtroppo, le informazioni che abbiamo sui genitori di Massimiliano Rosolino sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che mamma Carolyn abbia origini australiane. E che, invece, papà Salvatore, invece, sia originario di Napoli. Sono davvero splendidi, vero?