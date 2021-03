Must Have, scarpe stringate non più calzatura prettamente maschile: sette modi per abbinarle per ottenere uno stile glamour impeccabile

Come spesso e volentieri vi abbiamo detto, ormai è diverso tempo che si sono andati ad abbattere la maggior parte degli stereotipi su quelli che prima venivano definiti ‘oggetti da uomo’ e ‘oggetti da donna’. Idem anche per il vestiario, ormai non c’è più una classificazione vera e propria di maschile o femminile. Non ci stupiamo più di tanto nel vedere un uomo con una camicia o un top da donna, o una donna con una tuta da uomo. Questo vale sia per l’abbigliamento di tutti i giorni, sia che per un abbigliamento molto più formale ed elegante. Sono stati molti gli stilisti che hanno deciso di ‘mischiare’ questi stili e inserire nell’abbigliamento maschile elementi dell’abbigliamento femminile e viceversa. Tra gli elementi che sicuramente più hanno preso più importanza, ci sono le scarpe stringate. Prima tipicamente maschili, adesso invece molto usate anche dalle donne, per la loro incredibile versatilità. Sono infatti facilissime da abbinare e con un solo paio di scarpe possiamo ottenere ben sette abbinamenti diversi, che ci daranno sette stili molto diversi tra loro.

LEGGI ANCHE: Gambe immediatamente più lunghe e magre: 4 trucchi infallibili che devi conoscere

Must Have, scarpe stringate: sette modi per abbinarle in modo impeccabile

Come vi dicevamo, le scarpe stringate sono un vero e proprio must have, immancabile nell’armadio di qualsiasi donna. Con un solo paio di scarpe potremmo riuscire ad ottenere ben sette stili diversi, non è fantastico?

Urban:

Questo tipo di scarpe è perfetto da abbinare ad un paio di jeans casual, del colore e del taglio che maggiormente preferite. Abbinateci sopra una camicia oversize con un cappottino in lana e uno sciarpone. Otterrete un look davvero sofisticato con poco.

Sbarazzino:

Casual e sbarazzino, questo look è perfetto per le passeggiate con le amiche il pomeriggio. Abbinatelo a pantaloni modello Capri a fantasia, una bella camicia e accessori colorati, come borsa e gambaletti abbinati.

Sofisticato:

Per questo tipo di look, vi consigliamo la monocromia. Questo significa che dovrete indossare capi dello stesso colore. Potrete optare per un pantaloncino nero, con maglione e calze velate, il tutto abbinato al colore delle scarpe. A questo punto non vi resta che giocare con gli accessori, quindi borsa e foulard. Scegliete colori accessi e sofisticati.

Street:

Per un look ricercato, ma quasi ‘improvvisato, scegliete pantaloncini di jeans, calze velate e un bel maglione o felpa oversize. Gli accessori devono essere sbarazzini e per la borsa optate per uno zainetto o una bag molto casual.

Parigino:

Sappiamo che Parigi è tra le capitali della moda e il loro modo di vestirsi è sempre sofisticato nella sua semplicità. Abbiniamo le stringate ad una classicissima gonna midi a metà polpaccio e maglioncino a righe. Siamo certi che questo stile vi donerà una raffinatezza mai vista.

British:

Se poi volete andare sul classico, abbinate le stringate ad un pantalone di velluto a costine e calzino rigorosamente lungo in filo di Scozia. Sopra potete optare per una camicia e una giacca o un maglione poggiato sulle spalle. Ecco quindi che abbiamo ottenuto un abbinamento davvero fantastico, da poter utilizzare non solo tutti i giorni, ma anche nelle occasioni più speciali.

Elegantissimo e androgino:

Per questo look avremo bisogno di uno smoking taglio classico. Ovviamente in questo caso, optate per calzature che non si vedono e soprattutto puntate sulla clutch gioiello che sicuramente donerà al vostro look un aspetto davvero unico e inimitabile, provare per credere.

Speriamo vi siano piaciuti i nostri consigli, come sempre.