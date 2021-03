A condurre la nuova edizione di Matrimonio a prima vista ci sono Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini: scopriamo qualcosa in più sulla conduttrice.

Una nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha avuto inizio, e sta già conquistando i telespettatori con le scoppiettanti vicende che vedono al centro dell’attenzione le tre coppie scelte, formate esattamente da Clara e Fabio, Francesco e Martina, e Santa con Salvatore, anche se, quest’ultima coppia, sembra già sul punto di crollare. La loro esperienza da sposati è accompagnata dall’aiuto di tre brillanti esperti, ovvero Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini. Scopriamo qualcosa in più sul conto della psicoterapeuta Nada.

Chi è Nada Loffredi, psicoterapeuta di Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista è un programma televisivo, che vede la presenza di sei concorrenti che non si conoscono tra loro, uniti in tre coppie. I protagonisti si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio, diventando per legge marito e moglie. Le coppie verranno filmate per circa cinque settimane di convivenza, e al termine di questo periodo decideranno se continuare ad essere sposati oppure divorziare, e tornare a casa separati. Come abbiamo anticipato, e com’è noto, in questo percorso, sono seguiti da tre esperti. Oggi, conosceremo meglio Nada Loffredi, che compone il team di esperti che ha il compito di formare a tavolino le coppie. È lei la sessuologa e psicoterapeuta che segue eventuali problemi di natura sessuale che sorgono tra marito e moglie. Non si sa molto sulla sua persona, ma sappiamo, che la specialista è nata in provincia di Roma, ed ha intrapreso un percorso di studi legato alla Psicologia Clinica, ricevendo con lode la laurea presso l’Università La Sapienza di Roma.

Nella sua carriera ha preso parte a numerose conferenze informative, ed è docente universitaria di Psicologia Generale e dello Sviluppo. Al momento, è alla conduzione del seguitissimo programma Matrimonio a prima vista, arrivato alla sesta stagione, per seguire, insieme agli altri due esperti, quali Mario Abis e Fabrizio Quattrini, le coppie formate.