Nicola Ventola ha pubblicato una foto di quando era bambino su Instagram: avete mai visto il suo profilo? Conta più di 190 mila follower!

E’ lui uno dei sei VIP che partecipa alla prima serata di Game of Games – Gioco Loco, lo show condotto da Simona Ventura, in onda su Rai Due a partire da mercoledì 31 marzo 2021. Nicola Ventola è l’ex calciatore di origini pugliesi che ha giocato in squadre note del campionato italiano come Inter ed Atalanta. Lo vedremo dunque in nuove vesti, quelle di concorrente insieme ad Elettra Lamborghini, Max Giusti, Massimiliano Rosolino, Ignazio Moser e Raffaella Fico! Nicola è sposato con la modella Kartika Luyet ed è papà di Kelian, nato dall’unione con la sua splendida donna. Ma sapete che su Instagram Ventola è una vera star? Il suo profilo conta 197 mila follower ed ai suoi fan, Nicola regala scatti di sé di oggi e del passato. E’ proprio di una sua foto da giovanissimo che vogliamo parlarvi. Ha pubblicato un suo scatto da giovane che ha attirato l’attenzione degli utenti IG: un dettaglio ha colpito tutti!

Nicola Ventola, la foto da bambino su Instagram: quel dettaglio lo hanno notato tutti

Nicola Ventola poche settimane fa ha aggiornato i suoi canali social per mostrare ai suoi migliaia di fan un suo scatto da bambino. Su Instagram è comparsa una foto di baby Ventola: “Camicie importanti” ha scritto l’ex calciatore che mostra a tutti la sua foto ricordo.

E’ incredibile quanto somigli ad oggi: con il passare degli anni i lineamenti sono rimasti davvero uguali a quelli che aveva da bambino. E sempre sul canale social tra foto buffe, altre del passato di quando era un calciatore di Serie A, altra con la famiglia regala piccoli dettagli di sé ai suoi fan!