Paola Turani è incinta: pochissime ore fa, l’influencer ha annunciato l’arrivo del suo primo bebè, la splendida notizia a sorpresa.

Si tratta di una vera e propria splendida notizia: Paola Turani è incinta! Proprio pochissimi istanti fa, l’influencer ha condiviso un post sulla sua pagina Instagram in cui ha annunciato l’arrivo del suo primo bebè. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la bella Turani non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. È proprio per questo motivo che, proprio pochissimo tempo fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo amatissimo pubblico social. ‘Ci scoppia il cuore di felicità’, scrive Paola a corredo di questo scatto che la riprende in compagnia del suo compagno, con il pancino in bella mostra e il loro tenerissimo amico a quattro zampe. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fatto letteralmente impazzire tutti i suoi sostenitori. Paola Turani è incinta. E, diciamoci la verità, annuncio più bello di questo l’influencer non poteva dare. Scopriamo insieme tutti i dettagli, però!

Paola Turani è incinta: l’annuncio a sorpresa, splendida notizia

È stato annunciato pochissimo tempo fa, eppure, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web: la bellissima e simpaticissima Paola Turani è incinta del suo primo bebè. Convolata a nozze con il suo Riccardo Serpellini il 5 Luglio del 2019 dopo ben 8 anni di fidanzamento, l’influencer si appresta a diventare mamma per la prima volta in assoluto. L’annuncio, da come si può chiaramente comprendere, è davvero a sorpresa. E, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. In un vero e proprio batter baleno, come dicevamo precedentemente, il post in questione ha spiazzato tutti. Ma ha anche reso felici ed entusiasti tutto il suo pubblico socia. ‘Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così’, ha scritto Paola Turani a corredo di questo suo ultimo post per annunciare l’arrivo del suo primo bebè. Ovviamente, al momento, non sappiamo ancora se si tratta di un maschietto o di una femminuccia. Quello che, ovviamente, possiamo dirvi adesso che l’arrivo del loro primo figlio è stato un evento tanto atteso e, soprattutto, tanto desiderato. E lo si deduce chiaramente dalle parole della modella. ‘Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale’, ha continuato a scrivere la Turani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

‘La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!!’, scrive ancora Paola Turani a corredo di questo scatto.

Che dire più? Ha detto tutto Paola, c’è da ammetterlo. La redazione di Sologossip fa i suoi più sinceri auguri ai coniugi Serpelli per l’arrivo del bebè.