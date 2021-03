Raffaella Fico è una delle soubrette più amate, ma sapete dove vive l’ex concorrente del Grande Fratello? La drastica decisione.

L’abbiamo ammirata ed apprezzata nella casa del Grande Fratello, ma da quel momento Raffaella Fico ha letteralmente preso il volo. Era esattamente il 2008 quando, dopo aver vinto un concorso di bellezza, che l’ha introdotta nel mondo dello spettacolo, ha preso parte all’ottava edizione del famoso reality di Canale 5. Ed è entrata, in un vero e proprio batter baleno, nel cuore di tutti gli italiani. Sarà per la sua enorme bellezza, ma anche bravura, fatto che sta la Fico, ancora adesso, decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, su di lei? Al di là del fatto che sappiamo che è mamma della piccola Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, siete curiosi di sapere dove vive? Raffaella è una napoletana Doc, è vero, ma attualmente dove vive? Volete proprio saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sono davvero pochissime le informazioni che abbiamo a tal proposito. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che la Fico abbia preso un’importante decisione. Scopriamo insieme i dettagli.

Dove vive Raffaella Fico? Non tutti lo sanno

È dal 2007 che Raffaella Fico è ufficialmente nel mondo dello spettacolo. E che decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente del Grande Fratello ha origini napoletane. Attualmente, però, dove vive? La bella Raffaella, quindi, vive ancora a Napoli oppure no? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio di no! Non abbiamo molte notizie in merito, ve lo anticipiamo. Fatto sta che, stando a quanto si legge, sembrerebbe che la bellissima showgirl abbia preso un’importantissima decisione in merito. Di che cosa parliamo esattamente? Sembrerebbe che attualmente Raffaella non viva più a Napoli, bensì a Milano. Purtroppo, non possiamo svelarvi alcun dettaglio in più. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che la Fico viva, insieme alla sua bambina, nel capoluogo lombardo.

Voi sapevate che Raffaella Fico non vive più a Napoli, bensì a Milano?