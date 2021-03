Raffaella Fico, nella sua carriera spunta un incredibile retroscena: cos’ha fatto in questi anni, nessuno se l’aspetta.

L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello, dove Raffaella Fico è stata una delle concorrenti. Una volta conclusasi quell’esperienza, la sua carriera è esplosa in maniera del tutto prorompente. Infatti, è entrata nel mondo della recitazione, ed è giunta nel cast del film Sguardi Diversi, ed in seguito, è stata l’inviata del rotocalco televisivo, Lucignolo. In questi anni, la bella showgirl si è data molto da fare, e ha raggiunto molti traguardi e toccato grandi successi. Soltanto nel 2014 è stata una delle concorrenti del talent Tale e quale show, dove ha ottenuto il decimo posto. E proprio in questo stesso anno, Raffaella Fico ha intrapreso anche una strada diversa, con un debutto del tutto inaspettato. Forse non tutti ricordano, ed è per questo, che siamo qui a rammentarvi.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Raffaella Fico, il retroscena che nessuno si aspetta: cos’ha fatto nella sua carriera

Raffaella Fico è tra le concorrenti della prima puntata del game show Game of games, il nuovo gioco condotto da Simona Ventura, in onda proprio questa sera, mercoledì 31 marzo. La showgirl, come abbiamo già anticipato, è divenuta particolarmente nota dopo aver partecipato in veste di concorrente all’ottava edizione del Grande Fratello, anche se la sua carriera è iniziata nel 2007, quando ha vinto il concorso di bellezza, Miss Grand Prix, e questo riconoscimento la introduce nel mondo dello spettacolo italiano, ma il successo mediatico arriva in seguito, grazie al reality. Raffaella, in questi anni, è entrata anche nel campo della recitazione, ed ha preso parte a numerosi film, interpretando, ogni volta, personaggi differenti. Ma non tutti sanno, forse, che nella sua carriera, la bella showgirl, ha abbracciato anche un altro ambito artistico, ovvero quello musicale. Infatti, la Fico, nel giugno 2014 ha inciso, con l’etichetta discografica Momy Records/Do It Yourself, il singolo di debutto Rush.

Nel videoclip del brano, l’attrice si mostra in tutto il suo splendore, animando il singolo con un balletto meraviglioso, e davvero ricco di energia: fa venire proprio voglia di ballare! Raffaella Fico, a quanto pare, ha manifestato il suo pieno talento, destreggiandosi in diversi ambiti, e ottenendo, ogni volta, grandi risultati.