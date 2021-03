Simona Ventura è stata la voce narrante di un famoso programma televisivo: sapete di quale stiamo parlando?

Questa sera, mercoledì 31 marzo, avrà inizio un nuovo programma televisivo, ovvero Game of Games, si tratta di un game show che mette alla prova i concorrenti, personaggi famosi e persone comuni, attraverso varie sfide. Al timone di questo nuovo programma Simona Ventura. La conduttrice, come sappiamo, è stata presente in diverse trasmissioni. La sua carriera è iniziata quando ancora era molto giovane, con la partecipazione in qualità di concorrente di famosi quiz e giochi televisivi. Il suo esordio ufficiale risale 1988, in veste di valletta nel quiz di Rai 1 ‘Domani sposi’. La Ventura è non solo una conduttrice amatissima, ma in questi anni è stata anche giudice di numerosi talent, quali X-Factor, Amici di Maria De Filippi, Notti sul ghiaccio. Non tutti sanno, però, che Simona, esattamente nel 2019, è stata la voce narrante di un famoso programma: sapete quale?

Simona Ventura, incredibile retroscena: voce narrante di un famoso programma

E sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate in assoluto del panorama televisivo, Simona Ventura ha una carriera alle spalle pienissima. Il tutto è iniziato con la partecipazione in veste di concorrente di quiz e giochi televisivi, per poi arrivare il suo esordio nel 1988. Abbiamo avuto il piacere di vederla in numerose trasmissioni, spesso nel ruolo di conduttrice, ma anche di ospite. Non tutti sanno, però, che la brava e talentuosa Ventura è stata, esattamente nel 2019, la voce narrante di un famoso programma: siete curiosi di scoprire di quale si tratta? Ebbene sì, la conduttrice ha commentato la quarta edizione del seguitissimo reality Il collegio.

Il tutto è accaduto qualche anno fa, dove Simona ha accompagnato i ragazzi presenti con la sua voce, aggiungendo vari commenti agli episodi mostrati, rendendoli decisamente più esilaranti.