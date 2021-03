Questa sera, 31 Marzo, Simona Ventura tornerà ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo: tenerissima immagine del passato, notate la somiglianza?

La splendida conduttrice, considerata una delle regine della televisione italiana, tornerà questa sera ad intrattenere il pubblico alla conduzione di “Games of Games”. Si tratta di un format leggero, divertente, che vedrà un gruppo di concorrenti vip “sfidarsi” in una serie di giochi per arrivare all’ultimo, finale, e conquistare la vittoria. La prima puntata andrà in onda questa sera, 31 Marzo su Rai 2. Tra gli ospiti che interverranno troveremo volti davvero molto celebri e amati dello spettacolo. Elettra Lamborghini, Max Giusti, Raffaella Fico, Massimiliano Rosolino… Volti seguitissimi anche sui social, proprio come la talentuosa conduttrice. Simona Ventura, infatti, è molto attiva soprattutto su Instagram e attraverso il suo profilo tiene sempre aggiornati i fan e il pubblico. Qualche tempo fa, proprio sul celebre social, la bella Simona Ventura ha condiviso una tenerissima immagine del suo passato: notate la somiglianza?

Simona Ventura, tenerissima immagine del passato

Volto iconico dello spettacolo italiano, Simona Ventura è uno dei personaggi più seguiti dal pubblico. Qualche settimana fa avremmo dovuta vederle ospite dell’ultima serata di Sanremo, ma a causa della positività al Coronavirus non ha potuto partecipare. La talentuosa conduttrice è, però, pronta a tornare ad intrattenere i telespettatori con un nuovo e divertente format. Tramite Instagram, qualche tempo fa, la bella Simona Ventura ha condiviso un’immagine davvero dolcissima che risale alla sua adolescenza. Nello scatto, possiamo ammirare la conduttrice in compagnia della sorella, Sara. La foto è davvero tenerissima e ritrae le due sorelle quando erano davvero piccolissime. Simona Ventura appare incredibilmente simile ad oggi, sempre splendida e con il suo luminoso e inconfondibile sorriso. Riuscite a notare la somiglianza?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Avevate mai visto questa dolcissima foto di Simona Ventura in compagnia della sorella Sara? Non trovate che fossero entrambe adorabili? La conduttrice non sembra affatto cambiata: sempre meravigliosa e solare, davvero incantevole! Ricordiamo l’appuntamento di stasera con “Games of Games”!