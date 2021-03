Avete mai visto il profilo Instagram di Simona Ventura? La conduttrice diverse settimane fa ha pubblicato un post con tre fotografie davvero inedite!

Torna in tv la famosissima conduttrice: Simona Ventura a partire da questa sera di mercoledì 31 marzo andrà in onda con il suo Game of Games, un programma tutto da ridere! Sarà un vero e proprio tuffo nel divertimento per lei e per i concorrenti che dovranno superare diverse prove per raggiungere il montepremi finale. Simona Ventura circa un mese fa ha dovuto rinunciare al Festival di Sanremo 2021: la conduttrice scelta come valletta per una delle sere dello show, è stata costretta a rimanere in isolamento causa Covid. La Ventura è già stata sul palco dell’Ariston in qualità di conduttrice: era l’inverno 2004 quando Tony Renis la sceglieva per lo show insieme a Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. E’ sul suo canale Instagram che la conduttrice ha ricordato, diverse settimane fa, quei momenti: guardate cosa pubblicò!

Simona Ventura, avete mai visto il suo profilo Instagram? E’ spuntata una foto inedita

Simona Ventura su Instagram ha pubblicato un post diverse settimane fa per mostrare i tre look ‘che non si sono visti’ al Festival di Sanremo a cui prese parte nel 2004. Si tratta di tre scatti inediti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Ha voluto condividere con i suoi fan questo ricordo: la conduttrice è molto attiva sui social, su Instagram conta infatti 1,7 milioni di follower! Una cifra davvero pazzesca. Tra lavoro, quotidianità e passioni, quasi ogni giorno la Ventura condivide con i suoi fan i post Instagram. Un post dedicato al suo Giovanni Terzi in occasione di San Valentino è davvero commovente:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)