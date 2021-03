Attualmente, Simona Ventura è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate, ma sapete qual è il suo titolo di studio.

Concordate con noi quando diciamo che Simona Ventura non ha assolutamente bisogno di presentazioni, vero? Da stasera, Mercoledì 31 Marzo, ritornerà nuovamente in prima serata. E noi, così come senza alcun dubbio anche voi, non vediamo l’ora di assistere alla prima puntata di ‘Game of Games’. Cosa accadrà? Sicuramente, ci sarà da divertirsi, dati anche gli ospiti previsti per la puntata di esordio. In attesa, però, di scoprire cosa succederà e, soprattutto, cosa ci riserverà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Appurato che Simona Ventura è la vera e propria regina indiscussa della tv italiana, siete curiosi di sapere che percorso scolastico ha compiuto. Se, attualmente, è la protagonista indiscussa di numerosi programmi televisivi, qual è il suo titolo di studio? Tranquilli, ci pensiamo noi: di seguito, infatti, vi diremo quale è stata la professione di Simona Ventura prima di introdursi nel mondo dello spettacolo.

Simona Ventura, qual è il suo titolo di studio?

Da questa sera, Mercoledì 31 Marzo, Simona Ventura sarà al timone di ‘Game of Games’, il suo nuovo programma di intrattenimento, ma sappiamo benissimo che nella sua carriera conta tantissimi altri programmi di successo. A partire, quindi, da L’Isola dei Famosi, Mai Dire Goal e Music Farm. Fino a Temptation Island Vip, The Voice of Italy e tantissimi altri. Insomma, Simona è, senza alcun dubbio, la vera e propria regina indiscussa della televisione italiana. Siete curiosi, però, di sapere il percorso di studi? Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto nel 1985, lo sappiamo benissimo. Ma sapete qual è il suo titolo di studio? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelare tutti i dettagli. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dal 1978 al 1985, abbia frequentato un liceo alberghiero. E che, dopo essersi iscritta all’ISEF di Torino, abbia terminato i suoi studi all’ISEF di Genova. Dopo questo, ovviamente, Simona Ventura ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. E, dopo qualche anno, nel mondo dello spettacolo.

Voi conoscevate questo ‘retroscena’ del passato di Simona Ventura?