Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis, scambio di messaggi su instagram: “Te l’ho copiata”, ma di cosa stanno parlando? Ecco la verità.

Questa sera, mercoledì 31 marzo, in seconda serata, l’imperdibile appuntamento con il ‘Maurizio Costanzo show‘, dove ci saranno tantissimi ospiti. Anche in questa nuova puntata, sarà presente Tommaso Zorzi, insieme a lui Giulia De Lellis, Beatrice Valli, e numerosi altri personaggi del mondo dello spettacolo. Su instagram, il vincitore del Grande Fratello Vip, e attuale opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi, ha pubblicato da qualche ora, uno scatto insieme a Giulia, ormai nota influencer, con in didascalia una particolare frase, il tutto accompagnato da uno scambio di commenti: “Te l’ho copiata“.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

“Te l’ho copiata”: Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis, cos’è successo

Nelle ultime ore, il vincitore del Grande Fratello Vip, e attuale opinionista della nuova e già scoppiettante edizione de L’Isola dei famosi, ha pubblicato uno scatto insieme a Giulia De Lellis. Entrambi, come sappiamo, saranno ospiti della nuova puntata della trasmissione Maurizio Costanzo show, che andrà in onda proprio questa sera. La foto sembrerebbe essere stata scattata proprio nel giorno in cui i due erano insieme. Ma a colpire i follower, è stata sicuramente la didascalia che Zorzi ha riportato in basso all’immagine: “Le mie bimbe sanno quello che devono fare“. Questa frase, come sappiamo, è stata pronunciata dalla De Lellis. In risposta, quest’ultima ha commentato con una risata ‘al mio segnale… era un po’ quello il senso’, con conseguente risposta di Tommaso: “Sì sì, te l’ho copiata totale al GF“.

Infatti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip aveva pronunciato la stessa frase all’interno della casa, scatenando ironicamente il web. E così, sotto lo scatto pubblicato insieme alla bella Giulia, Tommaso ha voluto con tanto di umorismo riportare la stessa affermazione.